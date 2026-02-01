El tiempo en Alicante: un domingo de calma tras el fuerte temporal

Después de varios días marcados por intensas rachas de viento y daños materiales en distintos municipios de la provincia, Alicante comienza febrero con una tregua meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha retirado las alertas activas y prevé una jornada estable, con cielos despejados y temperaturas agradables para la época.

El fuerte temporal provocado por las recientes borrascas han dado paso, por fin, a una situación más tranquila. Las rachas de viento, que superaron los 90 km/h en algunos puntos del litoral y causaron la caída de árboles, daños en mobiliario urbano y cortes puntuales de tráfico, han remitido. Hoy, la previsión se aleja de esos extremos: no se esperan lluvias ni fenómenos adversos, y el viento será mucho más suave, especialmente en las zonas costeras.

Alex Domínguez

El tiempo en Alicante

El día será soleado y seco, con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 19°C de máxima. La brisa marina soplará levemente por la tarde, sin mayor impacto. Se espera una jornada tranquila.

El tiempo en Elche

Tras una semana de inestabilidad, la ciudad recupera el sol. No se esperan precipitaciones y las temperaturas se mantendrán en torno a los 19 °C de máxima. El viento apenas se notará durante el día a diferencia de los días anteriores.

El viento en Elche obliga a recoger las terrazas /

El tiempo en Benidorm

La mañana será clara, aunque por la tarde podrían aparecer algunas nubes altas sin consecuencias. Las temperaturas se moverán entre los 11 °C y los 16 °C.

El tiempo en Elda

En el interior, el frío se mantendrá durante la mañana, con mínimas de 8 °C. Se espera un día con intervalos de nubes y lluvia escasa y con viento muy suave. La máxima no superará los 16°C.

El tiempo en Torrevieja

El tiempo mejora respecto a días anteriores aunque con cielos muy nubosos pero temperaturas agradables, entre los 11 °C y 17 °C. El mar recupera poco a poco la calma.

El tiempo en Orihuela

Domingo nublado y sin sobresaltos. Alguna racha aislada por la tarde, pero sin alertas activas. La temperatura máxima alcanzará los 17 °C.

El tiempo en Alcoy

El ambiente sigue siendo invernal, con mínimas de 8 °C y cielos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. El viento será más notorio por la altitud, pero sin llegar a ser molesto.

Noticias relacionadas

El tiempo en Dénia

La localidad vivirá un día mayormente soleado aunque se rá nublando con el paso de las horas, con valores térmicos entre los 10 °C y los 17 °C. La mejora es evidente en comparación con jornadas anteriores.