Aluvión de solicitudes de médicos y enfermeras para cubrir las áreas de difícil cobertura de Alicante

La Conselleria de Sanidad prevé adjudicar 902 plazas de médicos y enfermeras en zonas de difícil cobertura a través de un concurso de méritos sin que los aspirantes tengan que realizar un examen o pasar por una oposición. Un total de 3.227 profesionales se han inscrito en toda la Comunidad en este procedimiento, triplicando el número de plazas ofertadas.

Del total, 821 de ellas son plazas de médicos de distintas especialidades, es decir el 91 %. Además, ocho de cada diez plazas de facultativo y Enfermería están en áreas sanitarias de la provincia de Alicante, un total de 709 para los departamentos de Elda, Orihuela, Torrevieja y Dénia.

Otros departamentos

El resto son para el departamento de Vinarós, Requena, el hospital de Ontinyent y la zona básica de Ademuz, perteneciente al departamento Arnau de Vilanova-Llíria.

Son datos hechos públicos por la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, en una visita al departamento de Vinarós. Por el momento, los aspirantes han presentado telemáticamente una solicitud para informar de la categoría y especialidad a la que optan y, en una segunda fase, se procederá a elegir el destino.

Retención de talento

Perales ha destacado "la gran aceptación que ha tenido este proceso selectivo que tiene como objetivo garantizar la equidad asistencial en todo el Sistema Valenciano de Salud y la retención del talento, ya que se prioriza la experiencia en los puestos de igual categoría o especialidad". En un primer momento, el conseller Marciano Gómez estimó que el concurso de méritos ofertaría entre 150 y 200 plazas, una cifra que se cuadruplicó después.

Esta iniciativa se aprobó en noviembre en Mesa Sectorial de Sanidad con los votos a favor de los representantes sindicales de SATSE y CESMCV-SAE.

Según dijo entonces el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, “supone un paso más y un avance en nuestro compromiso por garantizar la equidad en todo el sistema valenciano de salud, porque mediante este proceso de selección lo que pretendemos es garantizar la cobertura asistencial en todos los puntos de la Comunitat Valenciana para que cualquier ciudadano, independientemente de donde resida, pueda ser atendido en su centro sin necesidad de desplazarse a otro departamento”.

Este proceso pretende cubrir las vacantes sanitarias, especialmente la de los médicos; y una de las medidas del decreto de reorganización de la sanidad pública de la Comunidad, con el que se crearon las ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI), más conocidas como macroáreas.

Mínimo de tres años

Los profesionales obtendrán estas plazas en propiedad, con el compromiso de permanecer en la misma durante un mínimo de tres años; seguidamente podrán optar a una comisión de servicio o a un traslado a otro hospital y serán propietarios de esta plaza, sin haber pasado un examen o concurso-oposición.

Según el decreto ley 2/2024 que cambió la estructura de la sanidad pública valenciana y creo las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI), los profesionales que ocupen estas plazas pueden obtener una retribución de hasta 10.000 euros anuales adicionales dependiendo de la categoría profesional y acceder a un desarrollo profesional más rápido, puesto que obtendrán más puntos en cuanto al tiempo trabajado, entre otros, a la hora de poder promocionar a otro puesto.