Bernabé, sobre la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante: "Es un chanchullo para colegas y familias"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado de "chanchullo para colegas y familias" la reciente polémica en torno a la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante. Las declaraciones de Bernabé tuvieron lugar este lunes después de que INFORMACIÓN desvelara que la concejala de Urbanismo y dos hijos y un sobrino de una directora general del Ayuntamiento (ambas ya dimitidas), y un técnico municipal de Urbanismo, fueron beneficiarios de viviendas protegidas en el complejo Les Naus, en el entorno de La Condomina. Una urbanización de 140 viviendas que consta de tres bloques distribuidos en siete escaleras.

Bernabé se pronunció sobre el asunto en declaraciones a los medios de comunicación después de visitar Torrent (Valencia) para conocer los avances de las actuaciones del Gobierno de España en los caminos agrícolas afectados por la Dana del 29 de octubre de 2024. Preguntada sobre las dimisiones en el Ayuntamiento de Alicante en relación con el proceso de adjudicación de viviendas, Bernabé aseguró que: "Hemos podido comprobar que el problema de la vivienda, que veníamos repitiendo que para el PP era un negocio, ahora también es un chanchullo para los colegas y familias".

Asimiso, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana recordó que el PSOE acudirá a la Fiscalía para denunciar lo ocurrido con las viviendas protegidas en Alicante. "Lo anunció la secretaria general, amos a ir a la Fiscalía, vamos a pedir que se investigue a fondo qué es lo que ha pasado en la ciudad de Alicante. No se puede permitir que se de una imagen retorcida de la política en la Comunitat", destacó.

"Una técnica generalizada en toda la Comunitat"

La delegada del gobierno añadió que esta situación responde a una serie de medidas adoptadas por un gobierno "irresponsable" en materia de vivienda. En este sentido, destacó el aumento del precio del alquiler para viviendas públicas como uno de los principales problemas. "Se ha doblado el precio del metro cuadrado para el alquiler en viviendas públicas construidas por empresas privadas. Aquellas viviendas públicas construidas por empresas públicas tienen un precio. Si hacen esa construcción en colaboración público-privada, el precio se dobla. Pasa de 5,5 euros el m2 a 11 euros", explicó Bernabé.

Bernabé subrayó que esta práctica no es exclusiva de Alicante, sino que es una técnica "generalizada" en toda la Comunidad Valenciana, especialmente en la ciudad de València. En este sentido, la delegada se refirió a la alcaldesa de València, María José Catalá, destacando su apoyo a estas políticas a través de su voto en Les Corts. "Ella deja en manos de grandes constructoras el terreno destinado para construir vivienda pública y se dobla el precio de esa vivienda pública", indicó Bernabé.

Ante esta situación, Bernabé solicitó al PP que, "de una vez por todas", ponga en marcha la Ley Estatal de Vivienda, "porque la vivienda es un problema para todos, también para sus votantes, pero no puede ser ni un negocio ni un chanchullo, que es lo que ha acabado siendo", aseguró Bernabé.