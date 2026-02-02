El Colegio de Médicos lleva al juzgado en Alicante once casos de falsos profesionales

"El intrusismo profesional pone en peligro la salud de la población. El Colegio de Médicos de Alicante actuará siempre con contundencia contra estos delitos", ha afirmado el vicepresidente primero de la entidad, el doctor José Luis Bataller. Estos casos están creciendo al ritmo de un 30 % al año en la provincia de Alicante, ha afirmado el responsable de los servicios jurídicos, Guillermo Yago.

De hecho, han remitido a los juzgados once denuncias, varias de ellas relacionadas con la medicina estética, como locales de peluquería donde se inyecta ácido hialurónico. Aunque también se da el caso de un masajista quiropráctico que aseguraba curar el cólico del lactante sin ser pediatra, o un par de enfermeros denunciados por hacer actividades médicas.

Todos estos casos se ponen en conocimiento de la Fiscalía, al igual que los relacionados con pseudociencias, como personas que realizan presuntos tratamientos sanadores poniendo las manos y con Flores de Bach.

Este observatorio se fundó en 2021 e incluye la firma de convenios con ayuntamientos de la provincia como Alicante, Benidorm, Alcoy y Elda, que pretenden hacer extensivos a más municipios, para promover actividades conjuntas de educación, sensibilización e información en materia de salud pública con especial atención en la información veraz, basada en la evidencia científica, para luchar contra la publicidad engañosa en materia de salud, las pseudociencias y las pseudoterapias.

Esta es una de las líneas de acción que se ha marcado el Colegio de Médicos de Alicante para 2026, con la intención de que las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y la Conselleria de Sanidad sean más "proactivos" a la hora de investigar.

Por otra parte, en materia judicial, se ha asegurado que la Fiscalía ha citado el miércoles a las partes implicadas en el juicio contra el exgerente de la entidad, José Manuel Coloma, y varias personas más por un presunto delito de estafa, apropiación indebida y administración desleal. El Colegio de Médicos pide la devolución de los "760.000 euros desviados" y nueve años y medio de prisión para el principal acusado, que la Fiscalía reduce a siete. El juicio se espera para la segunda mitad del año.

Penas más duras

También se ha hablado de agresiones a médicos, aunque no se han dado datos. La directiva del Colegio de Médicos afirma que han aumentado y anima a denunciar no solo las físicas, sino cualquier vejación o insulto. Su intención es ampliar la colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado y a los jueces les piden penas duras, pues en ocasiones, señalan, se limitan a dictar faltas y no delitos de atentado.

Otros objetivos que han enumerado el presidente del Colegio, el doctor Herman Schwarz, y la vicepresidenta segunda, Ana Segura, son un llamamiento a la participación de los profesionales en la huelga nacional contra el Estatuto Médico; la impartición de cursos de soporte vital básico a la población para reforzar la cadena de supervivencia ante una parada cardiorrespiratoria, la apuesta por la sostenibilidad y el enfoque Once Health, la apuesta por el turismo MICE con la reivindicación del nombre de su Palacio de Congresos en la sede colegial, del que tienen el copyright; y el aumento a 200.000 euros de la cuantía de las becas LUMED de la Fundación del Colegio de Médicos Funcoma y de la Fundación Navarro Trípodi, que se entregarán en noviembre, para fomentar la investigación médica, tanto básica como clínica, en la provincia de Alicante.