El Colegio de Médicos lleva al juzgado en Alicante once casos de falsos profesionales

"El intrusismo profesional pone en peligro la salud de la población. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) actuará siempre con contundencia contra estos delitos", ha afirmado el vicepresidente primero de la entidad, el doctor José Luis Bataller. Estos casos están creciendo al ritmo de un 30 % al año en la provincia de Alicante, ha afirmado el responsable de los servicios jurídicos de la entidad que representa a los más de diez mil facultativos de la provincia, Guillermo Llago.

De hecho, han remitido a los juzgados once denuncias, varias de ellas relacionadas con la medicina estética, como locales de peluquería donde se inyecta ácido hialurónico pues no hay que olvidar que la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora es una especialidad MIR con muchos requisitos. También se ha dado el caso de un masajista quiropráctico que aseguraba curar el cólico del lactante sin ser pediatra, y un par de enfermeros denunciados por hacer actividades médicas.

Publicidad engañosa

Todos estos casos se ponen en conocimiento de la Fiscalía, al igual que los relacionados con pseudociencias, como personas que realizan presuntos tratamientos sanadores poniendo las manos y con Flores de Bach, y otros de publicidad engañosa.

Las denuncias se tramitan por actividades presuntamente ilegales realizadas en Alicante, Elche, Benidorm y Torrevieja y pueden comunicar estas situaciones los pacientes, otros médicos y el colegio de oficio cuando tiene constancia a través de su asesoría jurídica, poniéndolo en conocimiento de los tribunales.

"Es un tema gravísimo ante el que hay que ser intransigentes. Cualquier persona con un móvil se erige en experto sanitario", ha recalcado Bataller.

Los doctores José Luis Bataller, Hermann Schwarz y Ana Segura / INFORMACIÓN

Convenios

Este observatorio se fundó en 2021 e incluye la firma de convenios con ayuntamientos de la provincia como Alicante, Benidorm, Alcoy y Elda, que pretenden hacer extensivos a más municipios, para promover actividades conjuntas de educación, sensibilización e información en materia de salud pública con especial atención en la información veraz, basada en la evidencia científica, de cara a luchar contra la publicidad engañosa en materia de salud, las pseudociencias y las pseudoterapias.

Esta es una de las líneas estratégicas que se ha marcado el Colegio de Médicos de Alicante para 2026, con la intención de que las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía y la Conselleria de Sanidad sean más "proactivos" a la hora de investigar.

Sin posibilidad de acuerdo en el juicio contra el exgerente de la entidad Hermann Schwarz, presidente del Colegio de Médicos, ha explicado que la institución pedirá 9 años y medio de cárcel en el juicio que está previsto que se siga contra el exgerente José Manuel Coloma por una presunta estafa de 760.000 euros. En este sentido, ha detallado que este miércoles han sido convocados en la Audiencia Provincial de Alicante los abogados de las partes para negociar una posible conformidad pero ha adelantado que "no se llegará a ningún acuerdo". Ha dicho que esto será así porque, "en defensa de los intereses de los colegiados", el objetivo es la restitución del dinero supuestamente defraudado y la asunción de la responsabilidad penal. El juicio podría celebrarse en el segundo semestre del año. Los citados años de prisión son la máxima pena que se solicita para los cinco encausados, mientras que la Fiscalía rebaja la solicitud para el exgerente hasta los 7 años y medio; uno menos para su segundo, Armando Calderón; y 5 y medio para la mujer del primero y para un empleado y la esposa de este que figuran en la causa. Los hechos se destaparon en 2018.

Un botón del pánico contra las agresiones en un centro de salud de Alicante / Rafa Arjones

Penas más duras

En la comparecencia de los representantes de los facultativos se ha hablado de agresiones a médicos, aunque no se han dado datos, que se están recopilando de cara al día europeo contra esta lacra, que se celebrará en marzo.

La directiva del Colegio de Médicos afirma que estas situaciones han aumentado y anima a denunciar no solo las agresiones físicas, sino cualquier vejación o insulto. Su intención es ampliar la colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado a la Guardia Civil para llegar a todos los hospitales y centros de salud; y a los jueces les piden penas duras, pues en ocasiones, señalan, se limitan a sentenciar con faltas en lugar de delitos de atentado, lo que les obliga a recurrir continuamente.

Estatuto Médico

El presidente del Colegio ha hecho un llamamiento a la participación de los profesionales en la huelga nacional contra el Estatuto Médico que se celebrará del 16 al 20 de febrero con una manifestación en Madrid el día 14. "No es de apoyo a unas condiciones elitistas médicas sino a favor de la calidad del sistema de salud y para la protección no tanto laboral sino profesional de los colegiados".

Schwarz ha abogado por practicar la medicina en las mejores condiciones posibles y, para ello, considera que el actual estatuto fatiga al profesional y castiga al propio médico como en la atención al ciudadano.

Otras líneas estratégicas son la impartición de cursos de soporte vital básico a la población para reforzar la cadena de supervivencia ante una parada cardiorrespiratoria; y la apuesta por la sostenibilidad y el enfoque Once Health para calcular, reducir y compensar la huella de carbono. En este sentido, han creado una comunidad solar que comparte energía con hogares y empresas cercanas, y ha plantado un bosque con especies autóctonas en Biar.

Otro de los propósitos de Schwarz y su directiva es el turismo MICE con la reivindicación del nombre de su Palacio de Congresos en la sede colegial, del que tienen el copyright; y el aumento a 200.000 euros de la cuantía de las becas LUMED de la Fundación del Colegio de Médicos Funcoma y de la Fundación Navarro Trípodi, que se entregarán en noviembre, para fomentar la investigación médica, tanto básica como clínica, en la provincia de Alicante, tal y como ha avanzado la vicepresidenta segunda Ana Segura.