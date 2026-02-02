Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Menos alumnos, climatización y atención a las necesidades especiales: los deberes que ponen las familias a Educación

Los padres piden cambios en el plan contra el acoso escolar y formación de los equipos directivos para informar sobre las elecciones al consejo escolar

La Federación Gonzalo Anaya, con la consellera, el secretario autonómico de Educación y la subdirectora general de Coordinación Educativa e Institucional

A. Fajardo

Las familias han puesto deberes a la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí. Quieren que las clases tengan menos alumnos, que los centros educativos dejen de ser neveras en invierno y hornos en verano y que a los niños con necesidades especiales se les dé un apoyo real por parte del profesorado.

Así se lo han trasladado a la nueva responsable autonómica durante un primer encuentro con representantes de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (COVAPA) y la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya, con el objetivo de conocer de primera mano las principales demandas e inquietudes de las familias en relación con el sistema educativo.

Durante el encuentro, los representantes de los progenitores reclamaron la mejora de las infraestructuras educativas, en especial, la climatización de todos los centros educativos, de los pocos edificios públicos que a día de hoy carecen de aire acondicionado, lo que cada curso, debido al cambio climático, acentúa las dificultades para impartir clase, sobre todo, en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre.

Asimismo, lanzaron la eterna reivindicación de reducir las ratios para mejorar la calidad educativa, ya que aunque la capacidad máxima en Infantil y Primaria es de 25, en algunos casos ya se supera el límite legal de las 28, o se sobrepasan los 30 en ESO y los 35 estudiantes en Bachillerato, debido a la llegada repentina de nuevos alumnos.

"Hemos alertado de la masificación que se vive en algunas localidades por esta repercute negativamente en el nivel educativo y genera desigualdades cuando el alumnado se enfrenta a pruebas como la Selectividad", afirmó la portavoz Sonia Terrero, portavoz de Cocavapa, quien también puso sobre la mesa de la consellera la necesidad de establecer proyectos de adaptación lingüística para el alumnado extranjero que llega sin conocimiento del idioma.

La consellera y el secretario de Educación, junto a las asociaciones de padres

Saturación

Desde esta federación, consideran que estos estudiantes no deberían incorporarse directamente a las aulas ordinarias, sino pasar primero por una fase de aprendizaje del idioma, un programa de adaptación que suelen tener los centros educativos. Sin embargo, cuando esto no ocurre "no solo estos alumnos no aprovechan la enseñanza, sino que además se reduce la atención al resto del alumnado y se baja el nivel educativo general", agregó.

Otra de las prioridades en la que ha puesto el foco las asociaciones de padres y madres es en que debe de haber una mayor atención a la inclusión educativa en los centros escolares. Aunque reconocieron que se han dotado recursos, advirtieron de que en muchos casos estos no se gestionan adecuadamente, lo que provoca que el alumnado con necesidades educativas especiales quede aislado, según la portavoz de COVAPA.

En concreto, el presidente de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco expuso cómo ha influido el aumento de la ratio de 8 a 9 alumnos en las aulas para niños con necesidades especiales que tienen los centros ordinarios (UECO) y cómo el hecho de no destinar los recursos profesionales completos provoca una saturación temporal, situaciones de riesgo y una desatención hacia los menores muy preocupante. También solicitó la bajada de las ratios de monitor en el comedor en estos casos.

Las familias de la concertada, con los representantes autonómicos de Educación

Igualdad de género y equipos directivos

Este colectivo de familias también puso pegas al recién aprobado Decreto de Convivencia de la Conselleria de Educación que busca frenar la violencia en las aulas. Rubén Pacheco recordó a la consellera que el decreto "nace cojo porque no ha regulado la igualdad ni la cuestión de género", y trasladó que debería modificarse, "ya que solo desde la educación se puede frenar la violencia de género". También solicitó una dedicación horaria para la persona responsable de convivencia y bienestar, para poder desempeñar las funciones que le corresponden por ley.

Por parte de COVAPA también reclamaron una mayor formación de los equipos directivos, especialmente en relación con la organización de las elecciones a los consejos escolares. Denunciaron una “desinformación brutal” en los centros educativos, lo que dificulta la participación de las familias, ya que los procesos no se realizan ni en tiempo ni en forma adecuada.

Aluvión de solicitudes de médicos y enfermeras para cubrir las áreas de difícil cobertura de Alicante

La primera consulta hospitalaria ante una sospecha de cáncer se hará antes de siete días en Alicante

Román Rodríguez, especialista en Musicoterapia: "Las letras del reguetón perjudican el desarrollo del cerebro de los adolescentes"

El Colegio de Médicos lleva al juzgado en Alicante once casos de falsos profesionales

Estos son los deberes que ponen las familias a la consellera de Educación

La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante "se borra" del Plan Vive de la Generalitat

¿Hasta cuándo va a seguir la inestabilidad en Alicante por el tren de borrascas atlánticas?

