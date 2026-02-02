Menos alumnos, climatización y atención a las necesidades especiales: los deberes que ponen las familias a Educación

Las familias han puesto deberes a la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí. Quieren que las clases tengan menos alumnos, que los centros educativos dejen de ser neveras en invierno y hornos en verano y que a los niños con necesidades especiales se les dé un apoyo real por parte del profesorado.

Así se lo han trasladado a la nueva responsable autonómica durante un primer encuentro con representantes de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (COVAPA) y la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya, con el objetivo de conocer de primera mano las principales demandas e inquietudes de las familias en relación con el sistema educativo.

Durante el encuentro, los representantes de los progenitores reclamaron la mejora de las infraestructuras educativas, en especial, la climatización de todos los centros educativos, de los pocos edificios públicos que a día de hoy carecen de aire acondicionado, lo que cada curso, debido al cambio climático, acentúa las dificultades para impartir clase, sobre todo, en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre.

Asimismo, lanzaron la eterna reivindicación de reducir las ratios para mejorar la calidad educativa, ya que aunque la capacidad máxima en Infantil y Primaria es de 25, en algunos casos ya se supera el límite legal de las 28, o se sobrepasan los 30 en ESO y los 35 estudiantes en Bachillerato, debido a la llegada repentina de nuevos alumnos.

"Hemos alertado de la masificación que se vive en algunas localidades por esta repercute negativamente en el nivel educativo y genera desigualdades cuando el alumnado se enfrenta a pruebas como la Selectividad", afirmó la portavoz Sonia Terrero, portavoz de Cocavapa, quien también puso sobre la mesa de la consellera la necesidad de establecer proyectos de adaptación lingüística para el alumnado extranjero que llega sin conocimiento del idioma.

La consellera y el secretario de Educación, junto a las asociaciones de padres de COVAPA / INFORMACIÓN

Saturación

Desde esta federación, consideran que estos estudiantes no deberían incorporarse directamente a las aulas ordinarias, sino pasar primero por una fase de aprendizaje del idioma, un programa de adaptación que suelen tener los centros educativos. Sin embargo, cuando esto no ocurre "no solo estos alumnos no aprovechan la enseñanza, sino que además se reduce la atención al resto del alumnado y se baja el nivel educativo general", agregó.

Otra de las prioridades en la que ha puesto el foco las asociaciones de padres y madres es en que debe de haber una mayor atención a la inclusión educativa en los centros escolares. Aunque reconocieron que se han dotado recursos, advirtieron de que en muchos casos estos no se gestionan adecuadamente, lo que provoca que el alumnado con necesidades educativas especiales quede aislado, según la portavoz de COVAPA.

En concreto, el presidente de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco expuso cómo ha influido el aumento de la ratio de 8 a 9 alumnos en las aulas para niños con necesidades especiales que tienen los centros ordinarios (UECO) y cómo el hecho de no destinar los recursos profesionales completos provoca una saturación temporal, situaciones de riesgo y una desatención hacia los menores muy preocupante. También solicitó la bajada de las ratios de monitor en el comedor en estos casos.

Las familias de la concertada, con los representantes autonómicos de Educación / INFORMACIÓN

Igualdad de género y equipos directivos

Este colectivo de familias también puso pegas al recién aprobado Decreto de Convivencia de la Conselleria de Educación que busca frenar la violencia en las aulas. Rubén Pacheco recordó a la consellera que el decreto "nace cojo porque no ha regulado la igualdad ni la cuestión de género", y trasladó que debería modificarse, "ya que solo desde la educación se puede frenar la violencia de género". También solicitó una dedicación horaria para la persona responsable de convivencia y bienestar, para poder desempeñar las funciones que le corresponden por ley.

Por parte de COVAPA también reclamaron una mayor formación de los equipos directivos, especialmente en relación con la organización de las elecciones a los consejos escolares. Denunciaron una “desinformación brutal” en los centros educativos, lo que dificulta la participación de las familias, ya que los procesos no se realizan ni en tiempo ni en forma adecuada.