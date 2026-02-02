Sanidad
La primera consulta hospitalaria ante una sospecha de cáncer se hará antes de siete días en Alicante
Pérez Llorca avanza la implantación en toda la Comunidad de circuitos de diagnóstico rápido y la creación de sesenta puestos de psicólogos para pacientes oncológicos
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que la Estrategia contra el Cáncer de la Comunidad Valenciana 2026-2030 garantizará la igualdad de acceso al diagnóstico avanzado, independientemente del lugar de residencia. Así, ha explicado que todos los departamentos de salud dispondrán de circuitos oncológicos definidos, coordinados y evaluables que "nos permitirán que, cualquier sospecha de cáncer, tenga una respuesta rápida, homogénea y basada en criterios comunes en todo nuestro territorio". El objetivo es bajar a menos de siete días la primera consulta oncológica desde el primer indicio de la dolencia.
El jefe del Consell ha manifestado que “esta enfermedad aún es responsable del 25% de las muertes en la Comunidad Valenciana por lo que la prevención y el tratamiento son una prioridad política, porque la lucha contra el cáncer es una urgencia social para toda la población". Dentro del compromiso por introducir nuevas herramientas y recursos para el seguimiento a largo plazo o a la atención por secuelas de las personas afectadas, especialmente psicológicas, anuncia la creación de 60 nuevos puestos de psicólogos sanitarios.
El presidente de la Generalitat afirma que la prevención de la enfermedad que causa el 25% de las muertes en la Comunidad es una prioridad política
Avances
Estos realizarán funciones propias de Psicología de la Salud, entre ellas la atención psicooncológica, tan importante en todas las fases por las que pasa un paciente de cáncer, ha explicado Pérez Llorca.
Asimismo, el presidente ha destacado que “estamos trabajando duro y poniendo todo nuestro empeño en conseguir cada día nuevos avances que nos ayudan a curar a nuestros pacientes”. Al tiempo ha recordado que, al inicio de la legislatura, “los pacientes de prioridad 1 tenían que esperar 61 días para operarse mientras que, actualmente, estamos en los 24 días", un 60 % menos.
"Frente a esta enfermedad, necesitamos ciencia, recursos y organización por lo que la Estrategia contra el Cáncer de la Comunidad Valenciana “nos ayudará a mirar la política sanitaria del futuro tomando ya decisiones concretas”.
Reducción de tiempos
La nueva Estrategia contra el cáncer de la Comunidad Valenciana 2026-2030 es la evolución del ciclo 2024-2027 que la Conselleria de Sanidad presentó en febrero de 2024.
Consta de seis ejes empezando por la reducción de tiempos de diagnóstico a través de circuitos de diagnóstico rápido ante sospecha de cáncer con una primera consulta hospitalaria en menos de siete días desde Atención Primaria y una coordinación reforzada y un acceso ágil y ordenado a pruebas diagnósticas.
Frente a esta enfermedad, necesitamos ciencia, recursos y organización
La segunda parte consiste en la puesta en marcha de una medicina personalizada y de precisión con la integración de la secuencia genómica, biomarcadores, protonterapia y terapias y análisis de datos. Así, se convierte en la capacidad estructural del sistema sanitario valenciano, han afirmado desde el Consell.
Tecnología
El tercer eje está basado en la inversión y tecnología. Se han destinado más de 12 millones de euros a equipamiento tecnológico y desarrollo de una plataforma genómica para reducir los tiempos de diagnóstico genético y molecular. Así, los nodos de diagnóstico disponen de secuenciación de nueva generación, con tiempos medios de informe entre 7 y 15 días.
Como cuarto pilar, la estrategia se centra en innovación y terapias avanzadas, utilizando biomarcadoras, integrando comités moleculares y adoptando de forma ordenada terapias avanzadas, lo que garantiza innovación evaluada, equitativa y sostenible.
El quinto eje está basado en la investigación y los ensayos clínicos, integrándolos en la práctica asistencial y facilitando el acceso de los pacientes, lo que fortalecerá el sistema y la atracción de talento e inversión.
La última parte se focaliza en la atención integral al superviviente, con un seguimiento a largo plazo, especialmente en las secuelas físicas, emocionales y sociales y la coordinación entre niveles asistenciales para adultos y niños.
