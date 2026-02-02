Educación destina 1,2 millones para reducir el abandono escolar en los niños con necesidades especiales

La Conselleria de Educación ha destinado este año 11,2 millones de euros para el refuerzo educativo de niños con necesidades especiales en 264 colegios e institutos públicos y en 20 privados de la Comunidad. Se trata de una iniciativa que ofrece actuaciones de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar personalizado dirigidas al alumnado más vulnerable educativamente, con el objetivo de favorecer la permanencia del alumnado en el sistema educativo y reducir las tasas de abandono escolar temprano y de jóvenes sin titulación al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.

El programa PROA+ 24-28 (FSE+), está financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y por la Unión Europea, y va dirigido a los centros que cuentan con un porcentaje mínimo del 30 % de alumnado vulnerable, o están ubicados en entornos rurales o en zonas con especiales dificultades sociales, económicas o culturales. La iniciativa se puso en marcha, por primera vez, en el 2021, con el Botànic.

De esta cantidad, los centros públicos recibirán 10, 5 millones de euros para implementar a lo largo de este año medidas orientadas a la mejora del rendimiento académico y del bienestar del alumnado. Por su parte, los centros privados concertados contarán con una dotación de 772.917,97 euros, según la conselleria. En la práctica, esto significa que los colegios e institutos reciben personal extra, pero no dotación económica, según los centros consultados. Este curso ha llegado en septiembre, pero el pasado aseguran que fue en abril, mientras que en años anteriores, cuando no se contrataba desde el principio de curso al personal, ese dinero no gastado en profesionales repercutía económicamente en los centros, algo que no ha sucedido.

Instalaciones para niños con necesidades especiales del colegio Óscar Esplá de Alicante / Alex Domínguez

Estructura del programa

El programa se articula en torno a cinco líneas estratégicas de actuación sobre las que los centros deben focalizar las denominadas actividades palanca dentro de su Plan Estratégico de Mejora. Estas actividades palanca incluyen iniciativas dirigidas a la adecuación del proyecto educativo de centro, al fortalecimiento de las competencias docentes y orientadoras y al acompañamiento educativo del alumnado, con el fin de impulsar procesos de mejora global que refuercen la equidad y la calidad del sistema educativo.

Las actuaciones financiadas, que podrán desarrollarse hasta el 31 de agosto de este año, están orientadas a promover una transformación progresiva y sostenible de los centros educativos, fomentando expectativas positivas para todo el alumnado, procesos de enseñanza y aprendizaje motivadores y un clima escolar inclusivo que implique a toda la comunidad educativa.