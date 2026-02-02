La finca Villa Marconi de Alicante recurre su clausura por irregularidades urbanísticas

La finca Villa Marconi de Die, cerrada al público por el Ayuntamiento de Alicante tras detectar diferentes irregularidades urbanísticas, recurre la orden de clausura. Según han anunciado desde la propiedad a los clientes afectados, el equipo legal de la mercantil ya ha alegado contra el decreto de suspensión, con la esperanza de poder volver a abrir al público.

"Nuestros abogados han presentado un recurso de forma inmediata y pretendemos solucionarlo en las próximas semanas, les mantendremos informados", señalaban desde la finca en un escrito dirigido a los afectados. Pocos días después, tras varias jornadas sin atender correos electrónicos ni llamadas, la propiedad enviaba un segundo mensaje: "Nuestros abogados nos comunican que los trámites están en curso y es cuestión de días que tengamos noticias al respecto, les vamos a tener informados en todo momento", insistían.

En los escritos, además, Villa Marconi de Die aseguraba que la empresa "se ve obligada a suspender la celebración de todos los eventos programados para este mes" debido a "una resolución administrativa de cese de actividad impuesta por las autoridades competentes", sin dar más detalles al respecto.

Por ello, ofrecían tres alternativas a sus clientes: el aplazamiento de la fecha del evento; alternativas de reubicación en "espacios similares de la zona" (sin especificar); y la devolución íntegra de las cantidades abonadas hasta la fecha. Además, la empresa anunciaba haber habilitado "una línea prioritaria para atenderles a partir del lunes por teléfono o a través de este mismo correo". No obstante, en torno a una decena de afectados consultados por INFORMACIÓN aseguran que, pese a haber respondido a dicho email, no se ha atendido su demanda, mientras que el número facilitado comunica y no es posible hablar con la finca.

Esa desatención, denunciada por los clientes, ha llevado a muchos de los damnificados por la clausura (algunos con su boda programada para las próximas semanas) a organizarse a través de un grupo de afectados en el que ya se valoran acciones colectivas contra la empresa, cuyo proyecto previo (Villa Antonia) también fue clausurado por el Ayuntamiento (en ese caso, el de Sant Joan) por no cumplir con la licencia municipal. En ese mismo foro, apuntan que en los últimos días han visto decenas de furgonetas entrar y salir de la finca, retirando elementos del mobiliario como sillas, mesas o sombrillas.

Detalles del cierre

De acuerdo con el expediente urbanístico, las primeras deficiencias se detectaron a principios del año 2024, mientras que las distintas comunicaciones con la empresa se han sucedido durante los últimos dos años. En noviembre de 2024 se procedió al precinto de la instalación musical exterior y, en diciembre de 2025, a la orden de suspensión para la actividad de restaurante con música, al no disponer de autorización para ello.

La Concejalía de Urbanismo ordenó la clausura del negocio, ubicado en la avenida de Dénia, tras constatar hasta cinco incumplimientos de los precintos previos por parte de la empresa responsable, según documentación oficial. El 3 de agosto de 2024, los agentes de la Unidad de Disciplina Urbanística realizaron una inspección en la finca Villa Marconi de Die en la que comprobaron la instalación de equipo musical con altavoces tanto en la parte interior como exterior del edificio principal, sin que constara ningún permiso para la citada actividad.

Además, se detectó también la colocación de una pérgola de grandes dimensiones, con una cubierta ligera sobre estructura de madera, en la que se celebran bailes y banquetes. Junto a ella, se ubicó una construcción prefabricada para conectar dos edificios preexistentes. Sin embargo, Urbanismo tampoco tenía en su poder expediente alguno ni licencia de obra para las instalaciones.