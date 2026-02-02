La huelga de médicos se mantiene en Alicante una semana al mes hasta junio pese al acuerdo con el Ministerio

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) quiere manifestar su descontento ante el anuncio del acuerdo firmado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos FSS-CCOO, UGT, CSIF y Satse para sacar adelante el borrador de Estatuto Marco que se ha estado negociando en los últimos meses.

A juicio del comité, esta escenificación del acuerdo viene a reforzar lo que se lleva tiempo denunciando, que es que no se permitía una verdadera negociación de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, "puesto que se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM) con una capacidad de acción prácticamente anecdótica, lo que ha provocado la movilización del colectivo a través de las distintas acciones convocadas durante todo el año pasado".

Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio

Guardias

Además, los sindicatos médicos consideran necesario aclarar que algunas de las afirmaciones, "puesto que lo que se regula de manera específica son las guardias -y de manera muy insuficiente y discriminatoria para las reclamaciones médicas y facultativas- y no las condiciones laborales de los profesionales.

Por ello entienden que la reivindicación principal del colectivo sigue siendo la de contar con una norma propia que permita una negociación directa de las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad de médicos y facultativos, ya que la reclasificación profesional aprobada no las tiene en cuenta.

Ante esta situación, el Comité de Huelga insiste en que su calendario de movilizaciones anunciado la semana pasada se mantiene intacto, animando a la profesión a mostrar su descontento, tanto en la manifestación unitaria convocada para el próximo 14 de febrero en Madrid como en las semanas de huelga nacional indefinida que se han fijado para los próximos meses por parte de la mayoría de los sindicatos profesionales de toda España.

Una semana al mes

Esta huelga, a la que están convocados los médicos de Alicante al igual que los del resto del país en demanda de una mejora de sus condiciones laborales, no será indefinida en el estricto sentido de la palabra sino que se celebrará una semana al mes en principio desde febrero hasta junio. Se avecinan por tanto más protestas del colectivo de facultativos contra el Ministerio de Sanidad tras las celebradas en junio, octubre y diciembre, convocadas también por el Sindicato Médico, y la de la semana pasada en este caso organizada por el sindicato médico Avanza Comunidad Valenciana.

En el caso de los cuatro días de huelga seguidos que hubo en diciembre justo tras el festivo de la Inmaculada se cancelaron más de 20.000 citas en la provincia de Alicante y unas 250 operaciones.

Los médicos protestan en la plaza de la Muntanyeta / Jose Navarro

Unificar acciones

En esta ocasión, y tras ampliar los miembros del mencionado comité de huelga para "aglutinar a todos los sindicatos profesionales más representativos" del territorio nacional y unificar las acciones que se emprendan con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo, el formato acordado para estos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa, explican desde la organización.

Además, como pistoletazo de salida a las movilizaciones, se ha decidido llevar a cabo una manifestación en la que profesionales de todas las comunidades autónomas muestren de nuevo en Madrid por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral.

Esto no será óbice para que también se puedan celebrar protestas en las comunidades autónomas o a las puertas de los hospitales como ha ocurrido en anteriores convocatorias.