"Las letras del reguetón perjudican el desarrollo del cerebro de los adolescentes"

El libro de Román Rodríguez invita a reflexionar sobre el papel de la música en la vida cotidiana y su capacidad para influir positivamente en la concentración, la relajación, el rendimiento académico, laboral y deportivo, así como en la conexión emocional y el bienestar personal. El autor expone cómo la música, presente desde antes del nacimiento hasta el final de la vida, puede convertirse en una herramienta eficaz para mejorar la salud física, emocional y social cuando se utiliza de manera consciente y adecuada. Doctor en Ciencias de la Salud por la UA, es ponente en congresos nacionales e internacionales, dirige los cursos de verano de la UA “Música y Salud” y tiene un canal de youtube con composiciones musicales para la expresión emocional, relajación, concentración en el estudio o el trabajo. El libro se puede adquirir por Amazon.

¿Por qué decidió escribir este libro y qué mensaje quiere transmitir?

Mi intención es acercar los beneficios de la música a cualquier persona sin patología en general, no solo desde la musicoterapia clínica. Existen muchas publicaciones sobre musicoterapia, pero muy poca literatura que explique cómo alguien sin patologías puede beneficiarse de la música en su vida cotidiana. El mensaje es precisamente ese: descubrir cómo la música puede mejorar nuestra salud y bienestar desde el embarazo al parto, en la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez...todas las etapas de la vida. Aprovecharnos de los beneficios integrales que nos ofrece la música a todos.

Cuando se habla de terapia, muchas personas lo asocian a enfermedad. ¿Sucede lo mismo con la música?

Sí, y es un error bastante común. Muchas personas piensan que la musicoterapia o la música como herramienta de salud es solo para personas enfermas. Defiendo la música como una terapia preventiva. Igual que cuidamos nuestra alimentación o hacemos ejercicio, la música también puede ayudarnos a regular el estrés, las emociones y el bienestar general.

¿En qué aspectos concretos puede ayudarnos la música?

La música actúa de forma integral. A nivel emocional nos ayuda a regular y expresar emociones; a nivel cognitivo mejora la atención, la concentración, la memoria, la creatividad y la toma de decisiones, que es tan importante principalmente en la adolescencia, y en cualquier edad. A nivel fisiológico, nuestros ritmos biológicos, como la presión arterial, el ritmo cardíaco o el respiratorio, se ajustan a los ritmos musicales, algo que está demostrado científicamente y que se ha podido medir. Por eso no es lo mismo escuchar música a un tempo rápido, porque el ritmo cardíaco se ajusta a eso, que oír música relajante, sobre todo antes de dormir: si tiene un tempo rápido o mucha percusión no nos vamos a poder relajar por la noche. También tiene un fuerte impacto social, ya que nos conecta energéticamente con otras personas, tanto con el artista como los demás que asisten.

¿Estos beneficios están respaldados por estudios científicos?

En el libro justifico cada afirmación con estudios científicos internacionales, además de mi propia investigación doctoral. Está demostrado que la música favorece la liberación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o la oxitocina, y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y a nivel psicológico la música puede ser una herramienta muy valiosa para reducir el estrés y la ansiedad.

Su tesis doctoral se centró en la musicoterapia en niños con cáncer. ¿Qué papel juega en el ámbito clínico?

La musicoterapia tiene una amplia aplicación clínica y se puede implementar en muchas áreas de la salud: neurología, salud mental, cardiología, demencias, UCI pediátrica y de adultos, cuidados paliativos al final de la vida… Los beneficios están más que demostrados. Sin embargo, en el libro quise poner el foco en cómo la música puede ayudarnos incluso cuando no existe una patología concreta. Durante el embarazo, la música beneficia tanto a la madre como al feto; en la infancia favorece el desarrollo integral del niño no solo de conocimientos musicales en sí sino como una materia transversal porque está demostrado que asistiendo a clases de música en otras materias funcionan mejor; en la adolescencia tiene un impacto enorme en la gestión emocional y la identidad; en la edad adulta ayuda a regular el estrés, y en la vejez mejora la calidad de vida y la memoria. A nivel espiritual podemos con la música podemos acercarnos a otros niveles diferentes de conciencia, combinada con la meditación nos puede ayudar a trascender.

¿Qué impacto tiene la música actual en los adolescentes?

En la adolescencia es impresionante el poder que tiene la música tanto para bien como para mal en cuanto al contenido de las letras de ciertos estilos como el reguetón o el trap. Por un lado, el ritmo tiene mucha fuerza y activa la audición mucho más que otros géneros, te atrapa, pero las letras sexistas o violentas pueden influir negativamente en adolescentes y perjudicar su desarrollo, ya que su corteza prefrontal del cerebro aún está en formación igual que sus emociones. El ritmo puede resultar muy atractivo, pero el contenido de las letras se interioriza de forma inconsciente y puede normalizar conductas poco saludable. A veces pueden hacerles normalizar un contenido que no es apropiado y puede influir negativamente en su conducta, en su vida diaria, en sus relaciones personales porque normalizan algo que no es así. Esas letras para un adulto no pasa nada pero para un niño o un adolescente sí porque es contenido explícito o implícito, parece que no se dan cuenta y su cerebro lo interioriza de forma inconsciente.

¿Cree que los profesionales sanitarios están cada vez más abiertos a la musicoterapia?

Sin duda. Cada vez más médicos, enfermeras y psicólogos reconocen su valor. En uno de los estudios de mi tesis analizamos la percepción de sanitarios tras participar en una sesión de musicoterapia, y los resultados fueron muy positivos, tanto para el autocuidado de los profesionales como para el bienestar de los pacientes. Sin embargo, la musicoterapia

¿La musicoterapia está reconocida como profesión sanitaria en España?

No, y ese es uno de los grandes problemas. En países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza o Australia, la musicoterapia está regulada y reconocida como profesión sanitaria. En España aún no, a pesar de que existe evidencia científica internacional más que suficiente. Cada vez somos más los que estamos intentando que llegue este mensaje a los dirigentes políticos para que la musicoterapia en España tenga reconocimiento como profesión sanitaria, que no lo tiene.

¿Cree que la música debería tener más peso en el sistema educativo?

Absolutamente. La música no solo tiene un valor artístico y cultural, sino que favorece el desarrollo cognitivo, emocional y social. Está demostrado que los niños que reciben educación musical mejoran también en otras materias. Reducir su presencia en el currículo educativo es un error. Estamos luchando porque es una asignatura muy importante: aparte de su valor artístico, que ya lo sabemos, tiene valor estético, conocer la belleza de la música. Así como un aspecto cultural muy importante. Con todo lo que se sabe de música y salud, los planes de estudios tendrían que incluirla como una asignatura con más valor que el que tiene porque se ha ido recortando carga educativa a la música. Tuvo unos años que estaba muy presente, tanto música como plástica, y eso que en la Comunidad Valenciana todavía cuenta pero hay otros sitios que nada.

¿Cuál es la conclusión que quiere hacer llegar?

Que se tome conciencia de que la música no es solo entretenimiento. Es una herramienta poderosa para cuidar la salud, el bienestar y la calidad de vida desde el nacimiento hasta la vejez. Y se que empiece a utilizarla de forma consciente en el día a día.