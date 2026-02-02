Sanidad
Los médicos de Familia opinan: lo que falta para que funcione el nuevo decreto de Atención Primaria
La entidad reivindica la figura de administrativo clínico/auxiliar sanitario y duda de que dé garantías de que la IA se utilice para reducir burocracia y liberar tiempo clínico para atender a los pacientes
La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC) ha calificado el decreto de Atención Primaria aprobado por la Conselleria de Sanidad de insuficiente para prestar un servicio "fuerte, resolutivo y centrado en las personas", aunque valora que es "un paso relevante".
La entidad señala, en un comunicado, aspectos que considera fundamentales deberían recogerse en el decreto 9/2026, pues "no responde plenamente" a las necesidades reales de los equipos ni a las propuestas trasladadas.
Ratio médico-paciente
Entre esos aspectos, cita el establecimiento de ratios máximas de pacientes por médico y mecanismos efectivos para garantizar la estabilidad de las plantillas y la relación profesional de referencia.
El decreto refuerza la "no demora" como objetivo pero la entidad que engloba a los médicos de Familia afirma que si no se liga a plantillas suficientes, cupos ajustados y tiempos de atención adecuados, existe riesgo de más presión asistencial, más fragmentación y menos capacidad de ofrecer una atención clínica de calidad, personalizada y segura.
Jefatura
Respecto a la integración de la Atención Primaria en las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) y el desarrollo de direcciones médicas y de enfermería, comités y jefaturas específicas, opinan que no garantiza suficientemente la autonomía de la Atención Primaria en la toma de decisiones sobre recursos, cartera de servicios y organización interna, y sigue el riesgo de un "hospitalocentrismo".
La entidad reclama que la docencia y la investigación quede reconocida "con los instrumentos que la hagan sostenible".
El decreto consideran que define el Equipo de Atención Primaria y Comunitaria (EAPC) como "multidisciplinar amplio, que incluye explícitamente a personal administrativo, auxiliares administrativos, TCAE, trabajo social y otros perfiles, lo que supone un reconocimiento formal positivo".
No obstante, lamenta que no crea ni desarrolla la figura de administrativo clínico/auxiliar sanitario de Atención Primaria, por lo que reivindica esta figura que es "clave para una gestión de la demanda segura y eficiente", ni fija "dotaciones mínimas" por población o complejidad.
Inteligencia artificial
También se pronuncia sobre la inteligencia artificial y la automatización de procesos que introduce el decreto para mejorar la eficiencia y la calidad, para señalar que "hay que ir con cautela ya que el decreto no concreta un marco de gobernanza específico ni garantías" de que la IA se utilice para reducir burocracia y liberar tiempo clínico, y no al contrario.
Pese a reconocer que el decreto avanza en la coordinación sociosanitaria (historia sociosanitaria, mapa común sociosanitario) y en la orientación comunitaria, asegura que no concreta dispositivos ni tiempos mínimos para las actividades comunitarias en las zonas básicas de salud, ni perfila con claridad el rol del trabajo social sanitario.
La Sociedad de Médicos de Familia se pone a disposición de la Conselleria de Sanidad para evaluar el "impacto real" del decreto sobre la carga asistencial, la longitudinalidad y la calidad de la atención.
Así como para corregir los déficits detectados mediante desarrollo reglamentario, instrucciones y acuerdos de gestión que refuercen "de verdad" el primer nivel asistencial del sistema sanitario y "acompañar, desde el conocimiento de la práctica diaria y la evidencia científica, la construcción de una atención primaria y comunitaria fuerte, resolutiva y atractiva para profesionales y ciudadanía"
