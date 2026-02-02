Los médicos inspectores del INSS alzan la voz

Los médicos inspectores de la Seguridad Social, que resuelven los expedientes de incapacidad, hablaron ayer alto y claro en defensa de sus derechos laborales y profesionales y de un sistema público de calidad en su última protesta.

Según los datos disponibles de Simediss, el sindicato que los agrupa, el seguimiento de la jornada de huelga a nivel nacional alcanzó el 57% del colectivo, con cifras especialmente significativas en numerosas direcciones provinciales.

Datos

En Navarra y León, el seguimiento fue del 100%, mientras que en territorios con un volumen importante de médicos inspectores se registraron porcentajes muy relevantes: Madrid (64%), Sevilla (76%), Las Palmas (83%), Bilbao (67%), entre otros. En muchas direcciones provinciales el seguimiento se situó en torno al 50%, incorporándose además nuevos compañeros a las medidas de presión, siempre según Simediss. En la provincia de Alicante son trece, la mitad que hace unos años.

Desde el colectivo se ha querido agradecer expresamente la implicación de todos los profesionales que han defendido lo que consideran justo: sus derechos, la norma que regula su actividad y los derechos de la ciudadanía. “Este seguimiento es muy significativo”, señalan, especialmente “ante la persistencia de los intentos de esquirolaje interno por parte de la Administración”.

Servicios mínimos

Los médicos inspectores denuncian la falta de profesionalidad de la Dirección General, que "no comunicó los servicios mínimos en tiempo y forma y remitió la respuesta a las observaciones del Comité de Huelga cinco días después de recibirlas, una vez finalizada la jornada de huelga del 19 de enero de 2026, solicitando además la firma del acta e incorporando datos nuevos que no se corresponden con lo acontecido en dicha reunión".

A esta situación se suma, añaden, el silencio de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, a la que acusan de no exigir el cumplimiento del acuerdo firmado en su día, permitiendo no solo su incumplimiento, sino el empeoramiento progresivo de las condiciones del colectivo, lo que ha obligado a intensificar las medidas de presión.

Manifestación

En este contexto, el colectivo ha anunciado que en la próxima jornada de huelga, prevista para el 27 de febrero, se convocará una manifestación frente al Ministerio, con el objetivo de que su voz llegue con más fuerza tanto a la ciudadanía como a la ministra.

Las reivindicaciones incluyen el reconocimiento del aumento de funciones, carga de trabajo y nuevas responsabilidades desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, la independencia funcional del INSS, la creación de un sistema de carrera profesional, una gestión transparente de la organización del trabajo y de las retribuciones extraordinarias, así como un aumento estable de plantillas, actualmente mermadas y sobrecargadas.

“Por mí, por ti, por todos” es el lema del colectivo.