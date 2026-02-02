Melissa Fernández, Abanderada Mayor 2026 de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante

Melissa Fernández Sánchez es la nueva Abanderada Mayor 2026 de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante (Fmyca). La proclamación tuvo lugar durante este domingo en el marco del evento "El legado del mar", una representación realizada por el ballet de Gisela Comins, celebrada en un restaurante de la ciudad y presidida por José Pascual Saura, presidente de la Fmyca.

Desde su infancia, Melissa ha estado inmersa en las fiestas de Moros y Cristianos de Alicante. En 2018, se unió a la comparsa Negros Papúes, de Villafranqueza-El Palamó. El acto de entrega del cargo de Abanderada Mayor fue realizado por Marina Hernández García, de la comparsa Caballeros del Cid (El Rebolledo), quien le cedió el testigo.

Con una fuerte implicación en la vida festera del Palamó, Melissa participa activamente en todos los eventos que conforman el calendario festero. La nueva Abanderada Mayor tiene un importante compromiso con la Federación y ha estado presente en numerosos actos organizados por la entidad festera, como las procesiones de Nuestra Señora del Remedio, Corpus Christi y San Nicolás, así como en los Desembarcos, los desfiles Moro y Cristiano en la festividad de San Nicolás y las Convivencias, entre otros.

El legado del mar

El alcalde Luis Barcala, acompañado de las concejalas Cristina Cutanda y Cristina García y otros miembros de la Corporación Municipal, subrayó este domingo durante el acto en el que se nombró a la nueva Abanderada Mayor que "las fiestas de Moros y Cristianos, repartidas por los barrios de Alicante y combinadas con otras celebraciones, condensan la esencia del pueblo alicantino. Conforman, además, parte de la riqueza del espíritu cultural que nos identifica".

El ballet de Gisela Comins, que abrió la proclamación, interpretó dos coreografías que evocaban tanto el Mar Mediterráneo como los históricos desembarcos de los piratas berberiscos en la costa alicantina. La música de "Alacant, Mora y Cristiana", himno oficial de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante compuesto por Rubén Urbán, acompañó algunos de los momentos más destacados del acto.