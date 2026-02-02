Oferta inmobiliaria en Alicante: piso reformado y bien ubicado por menos de 180.000 euros
Piso reformado y listo para entrar a vivir en San Blas por 179.000 euros
Estupendo piso con terraza en Villafranqueza-Tángel por 149.000 euros
Redacción Tucasa.com
El mercado inmobiliario en Alicante sigue mostrando señales de dinamismo, especialmente en el segmento de viviendas por debajo de los 200.000 euros. En un contexto marcado por la escasez de oferta y el interés creciente tanto de compradores locales como de inversores, siguen apareciendo oportunidades que combinan ubicación, superficie y precios ajustados. Dos pisos recientemente puestos a la venta en distintos barrios de la ciudad ejemplifican esta tendencia y reflejan la diversidad de opciones que aún ofrece el mercado alicantino.
Piso reformado y listo para entrar a vivir en San Blas por 179.000 euros
Una de las viviendas que ha despertado interés se encuentra en el barrio de San Blas, una zona consolidada y bien conectada con el centro de Alicante. Se trata de un piso situado en una tercera planta, con 66 metros cuadrados construidos, que ha sido reformado íntegramente y se presenta como una opción especialmente atractiva para quienes buscan una vivienda funcional y moderna.
El inmueble cuenta con dos dormitorios y un baño, una distribución optimizada tras la reforma y una orientación noreste que garantiza una buena entrada de luz natural durante gran parte del día. Entre sus mejoras destacan el suelo de tarima flotante, las paredes lisas, la iluminación LED y la instalación de aire acondicionado, además de electrodomésticos nuevos listos para estrenar. El baño, completamente renovado, incorpora una mampara acristalada que aporta un toque contemporáneo al conjunto.
Por su estado y dimensiones, se perfila como una alternativa interesante tanto para parejas jóvenes como para quienes buscan una inversión con alta demanda de alquiler en una zona tradicionalmente solicitada.
Estupendo piso con terraza en Villafranqueza-Tángel por 149.000 euros
La segunda propuesta se sitúa en el área de Villafranqueza-Tángel, dentro del entorno de Virgen del Remedio–Parque Lo Morant, y ofrece un planteamiento distinto, pensado para familias o para quienes priorizan el espacio. La vivienda se encuentra en una cuarta planta con ascensor y dispone de 103 metros cuadrados construidos.
El piso es completamente exterior y cuenta con cuatro dormitorios, un baño completo y un aseo, además de una terraza con acceso directo desde el salón, que aporta luminosidad y una agradable conexión con el exterior. La distribución, con pocos pasillos, permite aprovechar al máximo la superficie disponible. La cocina incluye galería-lavadero, sumando funcionalidad al conjunto.
Entre sus prestaciones destacan el aire acondicionado tipo split, las ventanas climalit y la posibilidad de adquirir la vivienda totalmente amueblada. A ello se suma una plaza de garaje, un valor añadido en la zona. Su ubicación ofrece acceso cercano a tranvía y líneas de autobús, facilitando la conexión con el centro de Alicante y otros puntos clave de la ciudad.
Ambas viviendas reflejan que aún es posible encontrar oportunidades en Alicante para distintos perfiles de comprador. Desde pisos reformados y listos para entrar a vivir hasta viviendas amplias con terraza y buenas comunicaciones, estas propuestas confirman que el mercado sigue ofreciendo opciones competitivas en barrios consolidados. En un escenario de alta demanda, este tipo de inmuebles no suele permanecer mucho tiempo disponible, convirtiéndose en una alternativa a tener muy en cuenta para quienes buscan comprar en la ciudad.
