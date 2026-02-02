El PSPV y Compromís impulsan en las Cortes una comisión de investigación por las viviendas adjudicadas en Alicante

El PSPV-PSOE y Compromís han registrado en las Cortes Valencianas propuestas para crear una comisión no permanente de investigación sobre la promoción de viviendas protegidas del residencial Les Naus en Alicante y extender el análisis al conjunto de promociones adjudicadas durante la legislatura.

Las dos iniciativas, con un planteamiento prácticamente idéntico en su estructura y calendario, buscan abrir una vía parlamentaria de control tras la polémica política desatada por la adjudicación de viviendas protegidas en la promoción de La Condomina a personas con vínculos con el Ayuntamiento.

En el caso del grupo parlamentario socialista, la propuesta está firmada por los diputados Benjamí Mompó y José Díaz y por el síndic José Muñoz. El texto plantea “la creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación y promoción” de Les Naus y “todas las promociones llevadas a cabo y adjudicadas durante esta legislatura”.

Compromís, por su parte, ha registrado una iniciativa en los mismos términos, suscrita por la diputada Maria José Calabuig y el síndic Joan Baldoví, también con la intención de que el pleno apruebe una comisión que permita requerir documentación e impulsar comparecencias.

La vivienda pública no es un favor, es un derecho y exige responsabilidades políticas José Díaz — Diputado autonómico del PSPV-PSOE

Ambas propuestas fijan que la composición de la comisión será la misma que la de las comisiones permanentes legislativas y que deberá constituirse en los primeros 30 días tras su aprobación por el pleno. Los textos añaden que la comisión aprobará un calendario y un plan de trabajo a partir de las propuestas de los grupos parlamentarios y que elaborará, en el plazo de seis meses, un dictamen con conclusiones que se elevará posteriormente al pleno.

Además, contemplan que la comisión pueda solicitar informes y documentación tanto a los servicios jurídicos de las Cortes como a las administraciones públicas y que, a propuesta de los grupos, pueda requerir la presencia y testimonio de expertos, profesionales o cargos públicos con responsabilidades en la materia objeto de investigación.

Tras el registro, el diputado socialista José Díaz ha defendido la comisión con un mensaje centrado en el contexto social y en la exigencia de explicaciones: “En Alicante hay más de 5.000 personas esperando una vivienda pública. Mientras tanto la vivienda protegida acaba en manos del PP y su entorno. No es mala suerte ni un error administrativo, es un abuso de poder. Por eso llevamos a las Cortes una comisión de investigación sobre Les Naus y todas las promociones de esta legislatura”.

Díaz ha añadido que “el alcalde, Luis Barcala, tiene que explicarlo todo, y la consellera de Vivienda también”, y ha pedido que el PP no bloquee la iniciativa: “Si el PP no tiene nada que ocultar, que no bloquee la creación de esta comisión. Y si la bloquea, que nadie tenga dudas”. El diputado ha rematado: “Iremos hasta el final para depurar responsabilidades políticas, caiga quien caiga. La vivienda pública no es un favor es un derecho”.

El Plan Vive se ha convertido en el plan vividores, es el modus operandi del PP Joan Baldoví — Síndic de Compromís

El salto del caso al parlamento valenciano se produce después de una semana marcada por una cascada de reacciones políticas y por dos dimisiones consecutivas vinculadas a Les Naus. Primero renunció la directora general municipal María Pérez-Hickman, tras conocerse que dos de sus hijos y un sobrino figuran como propietarios en el residencial, y un día después dimitió la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, también beneficiaria de una vivienda junto a su marido. Barcala ha abierto un expediente de averiguación de hechos para recabar información en Urbanismo, Patrimonio y Contratación y ha sostenido públicamente que trasladará el asunto a la Fiscalía ante “la menor sospecha”.

Compromís ha situado el caso en un marco más amplio de crítica a la política de vivienda del PP. El síndic Joan Baldoví ha vinculado la controversia con el Plan Vive y ha afirmado: “Hoy ya sabemos que se ha convertido en el plan vividores, es el modus operandi del PP. Beneficiar a los suyos”.

La diputada Maria José Calabuig defiende que “no es un caso aislado y anecdótico” y que “pone en evidencia la estrategia del PP en materia de vivienda”, al tiempo que denuncia que, a su juicio, la normativa permite que “personas con sueldazos” accedan a pisos protegidos.

La estrategia del PP deja fuera a las rentas medias y bajas y favorece a los suyos Maria Jose Calabuig — Diputada autonómica de Compromis

En paralelo, el PSPV ya había anunciado que llevará documentación a la Agencia Antifraude y también a Fiscalía, además de reclamar responsabilidades políticas en el Ayuntamiento. Sumar registró una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue si se respetaron los principios de igualdad y transparencia en el procedimiento, mientras Vox pidió que la dimisión de la edil no limite la investigación y reclamó esclarecer si hubo beneficios personales indebidos.

La gestora del residencial, por su parte, defende que se trata de una promoción privada de vivienda protegida y sostiene que los requisitos se visan por la conselleria con datos económicos facilitados por Hacienda.

Con las dos propuestas registradas ahora en las Cortes, el caso de Les Naus se traslada al principal escenario autonómico de control parlamentario, con una comisión que, si sale adelante, podría citar a responsables públicos y requerir documentación para fijar conclusiones sobre el procedimiento y sobre el conjunto de promociones de vivienda protegida adjudicadas durante la legislatura.