El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante

Hasta cinco delitos aprecia el PSOE que podrían haberse cometido en la adjudicación de la primera promoción de vivienda protegida en 20 años en Alicante. Después de que INFORMACIÓN desvelara que entre los agraciados se encontraban la concejala de Urbanismo y dos hijos y un sobrino de una directora general del Ayuntamiento (ambas ya dimitidas), los socialistas han acudido este lunes a Fiscalía para poner en conocimiento de la Justicia lo que consideran indicios de hasta media decena de ilícitos penales en los trámites de la adjudicación.

En concreto, el PSOE considera que podrían haberse cometido delitos de prevaricación administrativa; negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses; fraude a la Administración; estafa; y fraude de ley con relevancia penal. La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha registrado este lunes una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas sobre una parcela municipal.

La denuncia del PSOE se dirige, concretamente, contra la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez; la que fuera directora general y actual jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman Muñoz; el arquitecto municipal Francisco Nieto Torres; el administrador único de la gestora de la promoción, Francisco Ordiñana Gilbert; y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Consistorio alicantino.

El PSOE apunta a Barcala

"El gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal", ha señalado la portavoz municipal. "Lo que estamos viviendo es un escándalo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las familias que se tienen que marchar de la ciudad por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad", ha añadido Barceló.

En este sentido, la portavoz del PSOE asegura que ha acudido a Fiscalía, tal y como avanzó en el último pleno, porque "cuando se habla de suelo público y vivienda protegida, se habla del interés general" y considera que este derecho "se puede haber visto vulnerado". Además, Barceló apunta directamente hacia el alcalde: "Seguimos exigiendo a Barcala que dé explicaciones públicas, que convoque un pleno extraordinario y que ponga en marcha una comisión de investigación".

Para el PSOE, el alcalde "no actuó con la transparencia exigible y no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal". Además, los socialistas afirman que "la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general no es suficiente", ya que "confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de la polémica mediática".

