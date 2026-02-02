La oposición de Alicante exige explicaciones tras el caso del funcionario que benefició a su esposa adjudicándole un piso protegido: "Nos preocupa es que el señor Barcala siga callado"

Las reacciones de los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento Alicante no se hicieron esperar tras conocerse que la Generalitat Valenciana ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo a un funcionario por validar el visado de una vivienda de protección pública a favor de su propia esposa, arquitecta del área de Urbanismo del Ayuntamiento. La Conselleria de Vivienda anunció este lunes que trasladará toda la información a la Fiscalía para que investigue la situación y adopte las medidas pertinentes.

Este caso forma parte de la polémica desvelada por INFORMACIÓN sobre la adjudicación de viviendas en la promoción Les Naus, ubicada en la Condomina, que marcó la primera iniciativa privada con protección pública en Alicante en dos décadas. La crisis se intensificó tras la dimisión de la exdirectora general María Pérez-Hickman y de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, después de revelarse que ambas, junto a familiares y un técnico municipal de Urbanismo, habían sido beneficiadas con estas viviendas.

Lo que nos preocupa es que el señor Barcala sigue callado. ¿Tiene algo que decir? La ciudadanía está esperando explicaciones Ana Barceló — Portavoz del grupo municipal socialista

"Nos preocupa que el señor Barcala siga callado"

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, reclamó transparencia y responsabilidad a la Generalitat y al Ayuntamiento de Alicante. "Este caso demuestra que es necesaria una revisión de todos los expedientes y depurar responsabilidades hasta el final. El presidente de la Generalitat aseguró hace unos días que todo se había hecho bien, y ahora vemos que no era así y que al parecer se habían manipulado expedientes", destacó Barceló. Barceló añadió que el alcalde debe dar explicaciones inmediatas. "Lo que nos preocupa es que el señor Barcala sigue callado. ¿Tiene algo que decir? La ciudadanía está esperando explicaciones", señaló la portavoz socialista.

Es imprescindible hacer un reseteo del sistema, una reforma profunda en todos los ámbitos para acabar con los privilegios de unos pocos que menoscaban el bien común Carmen Robledillo — Portavoz de Vox

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, denunció irregularidades en el sistema de adjudicación de viviendas protegidas. "Tras las informaciones conocidas sobre el director territorial de vivienda y la presunta adjudicación de una de las viviendas de VPO a su mujer, tenemos que decir que este es un hecho más que demuestra que el sistema está podrido. Es imprescindible hacer un reseteo del sistema, una reforma profunda en todos los ámbitos para acabar con los privilegios de unos pocos que menoscaban el bien común", afirmó Robledillo quien indicó que "por cosas así no nos extraña lo más mínimo que cada vez más españoles estén hartos de corruptelas".

Esto viene a demostrar la supuesta trama organizada que desde 2018 coincide con la llegada a la alcaldía de Barcal, que se consuma a la llegada de Mazón al poder Rafa Mas — Portavoz de Compromís

Asimismo, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, apuntó a una supuesta trama de largo recorrido vinculada con la política local. "Esto viene a demostrar la supuesta trama organizada que desde 2018 coincide con la llegada a la alcaldía de Barcala, y la supuesta complicidad del principal órgano de contratación y Urbanismo, que se consuma a la llegada de Mazón al poder, estableciendo conexiones directas con directores vinculados con asuntos de construcción de vivienda y urbanismo de la ciudad", afirmó Mas quien añadió que "el plan Vive puede ser el resultado de esta trama especulativa".

No puede ser que un solo técnico tenga capacidad para visar operaciones que afectan a un derecho básico sin sistemas de doble verificación y transparencia real Manolo Copé — Portavoz de Esquerra Unida-Podemos

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, criticó los fallos en los mecanismos de control de la vivienda pública. "Este caso vuelve a demostrar que los mecanismos de control en la adjudicación de vivienda pública han fallado de manera grave. No puede ser que un solo técnico tenga capacidad para visar operaciones que afectan a un derecho básico sin sistemas de doble verificación y transparencia real", indicó Copé. Copé subrayó que la sanción administrativa no soluciona el problema de fondo: "Es imprescindible depurar también responsabilidades políticas y revisar todo el procedimiento", afirmó Copé.