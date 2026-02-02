Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sotodoce Abogados & Economistas: soluciones jurídicas y económicas con compromiso y profesionalidad

El despacho trabaja en base a la solidez jurídica, la ética profesional, una visión global y cercanía

Sotodoce tiene su sede en el centro de Alicante.

V. G.

Sotodoce Abogados & Economistas, despacho ubicado en el centro de Alicante, ofrece desde 2014 un asesoramiento jurídico y económico orientado a la toma de decisiones con seguridad, especialmente para PYMES, empresarios y particulares.

Un equipo con experiencia y compromiso

El valor diferencial de Sotodoce Abogados & Economistas es la combinación de especialización y enfoque práctico. Abogados y economistas trabajan de forma coordinada para aportar claridad, anticipación y una estrategia realista, siempre con atención directa, trato cercano y máxima confidencialidad.
Entre sus servicios clave figuran el tributario, mercantil, reestructuraciones y cumplimiento normativo.
En un entorno cambiante, acompañan a las empresas con un servicio completo que integra asesoramiento mercantil, concursal, tributario y de cumplimiento normativo. Implementan y revisanmedidas de protección de datos, planes de igualdad, compliance penal, canales internos de información y prevención de blanqueo de capitales, con el objetivo de minimizar contingencias y proteger la continuidad del negocio.
Del mismo modo, gestionan reestructuraciones empresariales y operaciones societarias complejas, como fusiones y escisiones, asumiendo el proceso de forma integral: planificación, documentación, trámites y ejecución final.

Segunda Oportunidad: una vía eficaz para empezar de cero

Cuentan con experiencia acreditada en la Ley de la Segunda Oportunidad, una herramienta que permite a muchas personas y autónomos reorganizar su situación y, en los casos previstos, obtener la exoneración de deudas para retomar su actividad y su vida personal con estabilidad financiera y legal.
Además, el despacho ha creado la plataforma Stop Pagos (www.stoppagos.com), destinada a encauzar estos procedimientos y facilitar un asesoramiento inicial a personas físicas para valorar su acceso a una verdadera segunda oportunidad.

Contacto: Sotodoce Abogados & Economistas

Avenida Federico Soto 12, 1º izquierda (Alicante)

965166322

sotodoce@sotodoce.com

