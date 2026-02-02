Así pinta el tiempo en Alicante con la llegada de la borrasca Leonardo: posibles lluvias y alerta amarilla
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia posibles precipitaciones en la mayor parte de la provincia alicantina que podrían ser más abundantes en Alcoy
La llegada de la borrasca Leonardo a la Península traerá consigo más temporal de viento y algunas precipitaciones, según asegura la Agencia Estatal de Meteorología. Mantiene para hoy lunes 2 de febrero el aviso amarilo por fenómenos costeros y viento en el litoral de la provicnia de Alicante, por lo que habrá que seguir atentos y tomar las precauciones ante las rachas que podrían ser localmente fuertes. En cuanto a las precipitaciones, la Aemet ha avisado de lluvias débiles en comarcas del interior, norte y sur del territorio alicantino, con especial atención en Alcoy y el Comptat, donde podría llover de forma más abundante. A pesar de la inestabilidad del tiempo, que irá in crescendo a lo largo de la jornada, las temperaturas se mantendrán suaves durante todo el lunes.
El tiempo en Alicante
La jornada se presenta gris y húmeda, con nubes muy compactas desde primera hora y lluvia débil que irá ganando presencia a partir de la tarde. El viento del suroeste soplará con cierta intensidad y dejará una sensación algo más fresca al final del día, en un ambiente templado que se moverá entre 10 y 18 grados.
El tiempo en Elche
La mañana será muy nubosa y con humedad alta, con posibles lloviznas dispersas, antes de una pausa a mediodía. Por la tarde volverán las nubes cargadas y el viento del suroeste se dejará notar, especialmente en zonas abiertas, con un día suave que oscilará entre 7 y 19 grados.
El tiempo en Benidorm
El día arranca con cielo cubierto y una mañana relativamente contenida, pero la inestabilidad irá a más conforme avance la jornada, con lluvias débiles sobre todo por la tarde. El viento del suroeste, persistente y racheado, hará que el ambiente junto al mar resulte más desapacible, con temperaturas entre 11 y 18 grados.
El tiempo en Elda
En el interior dominará un ambiente revuelto, con cielo muy cubierto y lluvia débil más probable a partir de la segunda mitad del día. La ausencia de viento destacable hará que el frío se note más al amanecer y al anochecer, con temperaturas contenidas entre 6 y 17 grados.
El tiempo en Torrevieja
El panorama será cambiante, con intervalos de nubes durante la mañana y un aumento claro de la nubosidad y la lluvia débil por la tarde. El viento del suroeste, fuerte a ratos, será protagonista en la costa y reforzará la sensación de humedad, con valores entre 12 y 20 grados.
El tiempo en Orihuela
El día comenzará relativamente tranquilo, con intervalos nubosos, pero la inestabilidad irá ganando terreno conforme avance la tarde, con opción de precipitaciones débiles. El viento flojo a moderado acompañará una jornada suave, con temperaturas entre 8 y 20 grados.
El tiempo en Alcoy
La montaña vivirá un día frío y húmedo, con nubes abundantes y lluvias débiles que se concentrarán sobre todo por la tarde. El viento del suroeste, con rachas notables, acentuará la sensación invernal, en un rango térmico corto que irá de 7 a 16 grados.
El tiempo en Dénia
La mañana será más abierta, con claros intermitentes, pero el cielo se irá cerrando a lo largo del día hasta dejar lluvia débil por la tarde. El viento del sur mantendrá el ambiente templado junto al mar, con temperaturas que se moverán entre 9 y 20 grados.
