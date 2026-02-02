Así pinta el tiempo en Alicante con la llegada de la borrasca Leonardo: posibles lluvias y alerta amarilla

La llegada de la borrasca Leonardo a la Península traerá consigo más temporal de viento y algunas precipitaciones, según asegura la Agencia Estatal de Meteorología. Mantiene para hoy lunes 2 de febrero el aviso amarilo por fenómenos costeros y viento en el litoral de la provicnia de Alicante, por lo que habrá que seguir atentos y tomar las precauciones ante las rachas que podrían ser localmente fuertes. En cuanto a las precipitaciones, la Aemet ha avisado de lluvias débiles en comarcas del interior, norte y sur del territorio alicantino, con especial atención en Alcoy y el Comptat, donde podría llover de forma más abundante. A pesar de la inestabilidad del tiempo, que irá in crescendo a lo largo de la jornada, las temperaturas se mantendrán suaves durante todo el lunes.

El tiempo en Alicante

La jornada se presenta gris y húmeda, con nubes muy compactas desde primera hora y lluvia débil que irá ganando presencia a partir de la tarde. El viento del suroeste soplará con cierta intensidad y dejará una sensación algo más fresca al final del día, en un ambiente templado que se moverá entre 10 y 18 grados.

El tiempo en Elche

La mañana será muy nubosa y con humedad alta, con posibles lloviznas dispersas, antes de una pausa a mediodía. Por la tarde volverán las nubes cargadas y el viento del suroeste se dejará notar, especialmente en zonas abiertas, con un día suave que oscilará entre 7 y 19 grados.

El tiempo en Benidorm

El día arranca con cielo cubierto y una mañana relativamente contenida, pero la inestabilidad irá a más conforme avance la jornada, con lluvias débiles sobre todo por la tarde. El viento del suroeste, persistente y racheado, hará que el ambiente junto al mar resulte más desapacible, con temperaturas entre 11 y 18 grados.

El tiempo en Elda

En el interior dominará un ambiente revuelto, con cielo muy cubierto y lluvia débil más probable a partir de la segunda mitad del día. La ausencia de viento destacable hará que el frío se note más al amanecer y al anochecer, con temperaturas contenidas entre 6 y 17 grados.

El tiempo en Torrevieja

El panorama será cambiante, con intervalos de nubes durante la mañana y un aumento claro de la nubosidad y la lluvia débil por la tarde. El viento del suroeste, fuerte a ratos, será protagonista en la costa y reforzará la sensación de humedad, con valores entre 12 y 20 grados.

El tiempo en Orihuela

El día comenzará relativamente tranquilo, con intervalos nubosos, pero la inestabilidad irá ganando terreno conforme avance la tarde, con opción de precipitaciones débiles. El viento flojo a moderado acompañará una jornada suave, con temperaturas entre 8 y 20 grados.

El tiempo en Alcoy

La montaña vivirá un día frío y húmedo, con nubes abundantes y lluvias débiles que se concentrarán sobre todo por la tarde. El viento del suroeste, con rachas notables, acentuará la sensación invernal, en un rango térmico corto que irá de 7 a 16 grados.

El tiempo en Dénia

La mañana será más abierta, con claros intermitentes, pero el cielo se irá cerrando a lo largo del día hasta dejar lluvia débil por la tarde. El viento del sur mantendrá el ambiente templado junto al mar, con temperaturas que se moverán entre 9 y 20 grados.