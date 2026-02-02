Tráfico en Alicante hoy: mañana complicada con 42 incidencias en 19 carreteras.

La circulación en la provincia de Alicante se complica este lunes 2 de febrero de 2026 con un balance de 42 incidencias activas en 19 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico a las 10:21 horas. Obstáculos fijos, varios accidentes, retenciones y numerosas obras con carriles cerrados marcan una mañana complicada en distintos puntos del territorio.

Aunque la mayoría de los avisos están catalogados como de nivel gris, hay tramos especialmente conflictivos en la N-332, la A-7 y la AP-7, además de carreteras secundarias del interior y la Marina Alta.

Retenciones en la N-332 en Torrevieja

Uno de los puntos más problemáticos de la jornada se localiza en la N-332 a la altura de Torrevieja, donde desde las 08:51 horas se registran retenciones y congestión entre los kilómetros 54 y 58, en ambos sentidos de la circulación. A ello se suman obras en la mediana, con el carril izquierdo cerrado en sentido decreciente, lo que está agravando los atascos en una de las vías más transitadas del sur de la provincia.

También hay incidencias por obstáculos fijos en la N-332 en Teulada, Santa Pola, Guardamar del Segura y Santa Faz en Alicante, esta última provocada por un accidente.

Accidentes activos en la N-340 y la N-332

Tráfico mantiene activos varios avisos por accidentes:

N-340 en Gormaig , con un obstáculo fijo por accidente en el km 797,333, sentido creciente.

, con un obstáculo fijo por accidente en el km 797,333, sentido creciente. N-332 en Santa Faz, también con obstáculo fijo por accidente en el km 111,425, sentido creciente.

Estos siniestros están provocando circulación irregular y retenciones puntuales, especialmente en horas de mayor intensidad de tráfico.

A-7: obras, carriles cerrados y un corte total

La A-7 concentra varias incidencias relevantes. En Castalla, hay obras con el carril izquierdo cerrado en sentido decreciente, mientras que en el tramo entre Tibi y El Moralet se mantiene el arcén cerrado en sentido creciente. En Altàbix, las obras obligan al cierre del carril derecho en sentido decreciente.

Además, sigue vigente el corte total en la salida de El Realengo, una incidencia de nivel rojo que se prolongará hasta mayo de 2026, obligando a desvíos y extremar la precaución en la zona.

AP-7: múltiples tramos afectados por obras

La AP-7 vuelve a ser protagonista por las obras de larga duración:

Mutxamel : carril izquierdo cerrado en un puente, sentido creciente.

: carril izquierdo cerrado en un puente, sentido creciente. Pedreguer – Gata de Gorgos : carril derecho cerrado, sentido creciente.

: carril derecho cerrado, sentido creciente. Benissa : obras activas hasta el 13 de febrero.

: obras activas hasta el 13 de febrero. Agost y Alcoraya : varios tramos con carriles cerrados, circulación en sentido contrario y cortes totales que se prolongarán hasta septiembre de 2026 .

: varios tramos con carriles cerrados, circulación en sentido contrario y que se prolongarán hasta . Verdegàs – El Moralet: tráfico abierto en sentido contrario por obras.

Carreteras secundarias con numerosos obstáculos

El listado de incidencias se completa con obstáculos fijos en carreteras secundarias como la CV-743, CV-740 y CV-746 en Teulada, la CV-780 en Xixona, la CV-7362 en Xàbia, la CV-820 en Agost, la CV-795 en Alcoy, la CV-802 en Onil, la CV-734 en Gata de Gorgos y la CV-83 en Fondo, entre otras.

También continúa el corte total en la CV-868 a la altura de la Parroquia de la Matanza, una incidencia de nivel negro activa desde enero de 2025.

Recomendaciones

Desde Tráfico se recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar viaje, reducir la velocidad en los tramos afectados por obras o accidentes y extremar la precaución en la N-332 en Torrevieja y en la A-7, donde coinciden varias incidencias relevantes.

Última actualización: 02/02/2026 – 10:21 horas.