UGT afirma que personal sustituto de Emergencias se ve obligado a lavar en su casa los trajes de protección

UGT Serveis Públics del País Valencià ha alertado de la situación de riesgo para la salud que sufre el personal de emergencias sanitarias de la Comunidad Valenciana la falta de material de protección adecuada y ha avanzado que llevará estas presuntas irregularidades ante la Inspección de Trabajo y Salud Pública.

Por un lado, UGT denuncia carencias graves respecto a la indumentaria de protección y en los circuitos de limpieza del material para el personal sustituto que genera una situación objetiva de riesgo de contagio dado que el sistema establecido fuerza a estos trabajadores y trabajadoras a lavar los EPIs en casa.

Descontaminación

Este colectivo carecen de equipos de protección individualizados, lo que afecta directamente a su seguridad y a unas garantías mínimas de prevención de riesgos laborales. El poco material que recibe obliga a que el personal tenga que lavar la ropa técnica en sus propios domicilios, lo que supone un incumplimiento de los protocolos de descontaminación y aumenta el riesgo de exposición biológica incluso para sus familias.

El sindicato acusa a la Generalitat de que el personal sustituto sigue forzado a desplazarse en su tiempo libre para recoger el poco material proporcionado, lo que también implica asumir el riesgo de un accidente en el trayecto y que éste no sea considerado accidente laboral al no formar parte de la jornada laboral.

INFORMACIÓNTV

Riesgo de contagio

UGT critica que la Conselleria de Sanidad ignore la gravedad ante el riesgo de contagio evidente de un personal que interviene en servicios altamente expuestos.

Por otro lado, señalan que también el resto de personal sufre carencias en su indumentaria de protección. Así, en zonas de difícil acceso, obras, espacios inseguros o vehículos accidentados, se requiere de cascos, guantes anticorte y otros elementos de seguridad.

Material compartido

Actualmente, siempre según indica este sindicato, este material tiene que ser compartido, lo cual vulnera los criterios básicos de higiene, seguridad y las recomendaciones de prevención y además sitúa al personal valenciano en clara desventaja respecto a servicios de emergencias de otras comunidades autónomas, donde estos equipos se asignan de manera individual.

UGT dio traslado al Comité de Seguridad y Salud Laboral de la situación, en la que está presente la dirección económica del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) está presente, pero no aportó soluciones inmediatas.

Ante estos hechos, UGT ha decidido llevar ante la Inspección de Trabajo, así como ante los tribunales correspondientes el incumplimiento del contrato de suministro de uniformidad, así como la vulneración de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.