Nueva ayuda de 200 euros para jóvenes de Alicante que se sacaron el carné de conducir en estos meses de 2025

La Concejalía de Juventud abrirá este mes de febrero una convocatoria con 50 subvenciones

INFORMACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Alicante convocará durante este mes de febrero una nueva línea de ayudas dirigida a jóvenes conductores noveles que hayan obtenido el permiso de conducir entre julio y diciembre de 2025. La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 10.000 euros y permitirá conceder hasta 50 ayudas de 200 euros cada una.

Estas subvenciones están destinadas a jóvenes empadronados en Alicante con edades comprendidas entre los 15 y los 30 años y tienen como objetivo facilitar su "proceso de emancipación". Con esta convocatoria, el Ayuntamiento completa la cobertura de todo el año 2025, después de haber concedido ayudas similares a quienes obtuvieron el carné durante el primer semestre.

Clases teórica y práctica en una autoescuela / Europa Press

El concejal de Juventud, Carlos de Juan, ha subrayado “el compromiso del equipo de gobierno con el apoyo a los jóvenes en su camino hacia la emancipación”, destacando que estas ayudas al carné de conducir se suman a otras políticas municipales como las dirigidas al alquiler joven, la formación en idiomas o el asesoramiento laboral.

50 beneficiarios

Las ayudas están destinadas a sufragar los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de permiso de conducir siempre que se haya obtenido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025. El importe máximo global de la convocatoria asciende a 10.000 euros, repartidos entre un máximo de 50 beneficiarios.

Protesta de las autoescuelas en Alicante /

Entre los criterios de valoración se prioriza a las personas pertenecientes a familias numerosas o monoparentales, así como a quienes acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. En caso de empate, se dará preferencia a la persona solicitante de menor edad.

De Juan también ha avanzado que el Ayuntamiento ya trabaja en una nueva convocatoria que abarcará todo el año 2026 y que se publicará en 2027. El objetivo, ha explicado, es unificar estas ayudas en una única convocatoria anual que cubra el año natural completo. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica municipal, en la web alicante.es, a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

