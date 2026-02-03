El Ayuntamiento de Alicante devuelve más de medio millón a la Generalitat por retrasos en la puesta en marcha del programa de itinerarios sociales

El Ayuntamiento de Alicante devuelve más de medio millón de euros a la Conselleria de Servicios Sociales por retrasos en la puesta en marcha del programa de itinerarios sociales. La Junta de Gobierno local acordó este martes devolver a la Generalitat Valenciana más de 550.000 euros de la subvención destinada al Programa de Itinerarios de Inserción Social del ejercicio 2023, debido a retrasos en la puesta en marcha del proyecto. La cuantía que se reintegra, recibida en el marco del "Contrato Programa para la colaboración administrativa y financiera en materia de servicios sociales" de 2023, asciende a 533.581,62 euros, a los que se suman 25.581,91 euros en concepto de intereses, lo que eleva el total a 559.163,53 euros.

El reintegro se produce después de que el personal contratado para el programa, incluidos trabajadores sociales y técnicos de integración social, no pudiera incorporarse hasta el 10 de julio de 2023 debido a la falta de bolsas de empleo y la necesidad de tramitar la selección a través del Servicio Labora. Esta demora impidió al Consistorio justificar el gasto de personal entre el 1 de enero y el 9 de julio, así como el 25 % de otros gastos asociados, motivo por el cual la Generalitat solicitó la devolución de la cantidad no justificada. La devolución debe efectuarse antes del próximo 5 de febrero, según establece la Ley General Tributaria.

Objetivos incumplidos

El “Programa de Itinerarios de Inserción Social” forma parte del Contrato Programa firmado entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento de Alicante para los ejercicios 2021-2024. La financiación de la anualidad 2023 ascendía a 966.250 euros, destinados a cubrir gastos de personal y otros costes vinculados al desarrollo de itinerarios integrados para la inclusión social de personas en situación o riesgo de exclusión social.

El Ayuntamiento presentó la justificación parcial de la subvención, acreditando gastos por 432.668,38 euros. La diferencia entre el importe recibido y el gasto justificado motivó la minoración por parte de la Dirección Territorial de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de Alicante. Tras un trámite de audiencia en noviembre de 2025, sin alegaciones del Consistorio, se confirmó la devolución de 533.581,62 euros más intereses.

Ahora, el Ayuntamiento deberá realizar el reintegro en el plazo previsto, evitando posibles recargos adicionales. La devolución afecta únicamente al Programa de Itinerarios de Inserción Social y no a otras líneas de financiación del Contrato Programa. Las autoridades municipales han remitido la resolución a la Tesorería, Intervención Municipal y al Departamento Jurídico-Económico de Bienestar Social para su ejecución.