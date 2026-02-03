Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El viento causa daños en el techo de la piscina Florida-Babel de Alicante y obliga a su cierre temporal

La rotura se produjo en un primer momento en el vestuario de personas con disparidad aunque después se descubrió que los daños también se encontraban sobre la zona de nado

Cartel anunciado el cierre de la piscina de Florida-Babel de Alicante tras la caída de techo por las fuertes rachas de viento.

Cartel anunciado el cierre de la piscina de Florida-Babel de Alicante tras la caída de techo por las fuertes rachas de viento. / Jose Navarro

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Las fuertes rachas de viento registradas este domingo provocan la caída de una parte del techo de la piscina Florida-Babel “Luis Asensio” de Alicante, lo que ha obligado a clausurar temporalmente las instalaciones.

El primer incidente detectado se produjo el domingo en el vestuario destinado a personas con discapacidad, en el que se levantó un trozo de techo debido a las fuertes rachas de viento.

Este lunes, cuando la piscina reabrió al público con dicho vestuario cerrado, el personal encargado detectó que los daños también se extendían a la cubierta situada sobre la zona de nado, lo que elevó el riesgo a que un trozo cayera sobre los usuarios que se encontraban nadando.

Señales de precaución colocadas en el interior de la piscina de Florida-Babel

Señales de precaución colocadas en el interior de la piscina de Florida-Babel / Jose Navarro

Tras este descubrimiento se decidió proceder al cierre inmediato de las instalaciones para llevar a cabo la reparación del techo de la piscina tras los daños causados por el temporal del viento, según indican desde el Ayuntamiento de Alicante. . Se trata de un techo de uralita que habría impactado sobre el falso techo situado encima de la piscina.

Suspensión de actividades y cierre indefinido

En un aviso dirigido a los usuarios, el Ayuntamiento informa de que las instalaciones de la piscina Florida-Babel “Luis Asensio” permanecerán cerradas por “labores de mantenimiento” hasta nuevo aviso. Asimismo, se indica que el importe de las sesiones canceladas será reintegrado de manera proporcional en el monedero de cada usuario, y que dichas ausencias no computarán a efectos de control de asistencia.

El consistorio no ha facilitado, por el momento, una fecha estimada para la reapertura de la piscina, mientras se llevan a cabo los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de las instalaciones, e indican que la "duración del cierre dependerá de la ejecución de esos trabajos".

