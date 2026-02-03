Los centros de salud de Alicante necesitarán aparatos para hacer pruebas rápidas ante sospecha de cáncer

Un paciente con sospecha de cáncer detectado por el médico de Atención Primaria será atendido por el especialista en solo siete días. Es el compromiso que adquirió el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la presentación de la Estrategia Valenciana contra el Cáncer 2026-2030 con seis ejes de actuación que pretende garantizar un rápido diagnóstico en las 24 áreas de salud de la Comunidad, diez de ellas en la provincia de Alicante. Un anuncio que coincide con la conmemoración, este miércoles 4 de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer.

Pero, ¿qué se necesita para poder cumplir este plazo? Porque ahora desde que el médico de Familia tiene la sospecha hasta que ve el especialista al paciente puede demorarse más de un mes. Así lo ha explicado a este medio un facultativo, quien señala que "ante una sospecha las pruebas las pedimos nosotros. La demora depende del tipo de prueba que se pida como preferente: es de unos 15 días la ecografía, de un TAC también 15 días, y la resonancia magnética con informe puede tardar un total de 30-35 días. Luego, una vez que se tiene el diagnóstico o una alta sospecha, la derivación al especialista como no hay otra posibilidad y tiene demora, los solemos enviar a puerta de Urgencias para valorar ingreso para estudio-tratamiento".

En el caso de Dermatología, por ejemplo, se solicita una interconsulta si se sospecha que hay un melanoma.

Sanidad afirma que se dotará de ecógrafos o retinógrafos y se usará la inteligencia artificial para lectura de radiografías en Atención Primaria pero no concreta plazos ni si dotará de más personal

Circuitos rápidos

Otro profesional consultado por INFORMACIÓN indica que actualmente existen circuitos rápidos oncológicos para varios tipos de cáncer, como melanoma, mama, del área de otorrino, colon y pérdidas de peso que puedan estar detrás de algún cáncer hematológico. "Tenemos acceso a discriminadores de síntomas a través de abucasis (el programa informático de la Conselleria de Sanidad) y permiten hacer una interconsulta a otra especialidad (Derma, Digestivo, Cirugía, Medicina Interna, etc) con carácter altamente prioritario, dando una cita, en función del departamento de salud, en una semana".

Ahora, la Conselleria de Sanidad quiere intensificar está derivación en la línea de lo anunciado por Pérez Llorca, lo cual "es positivo". "Pero, además de esto, se debe dotar de infraestructura para que las pruebas complementarias (ecografías, tacs, resonancias, gastroscopias o colonoscopias) sean rápidas y no sé demoren". Esos aparatos permitirían hacer pruebas en Atención Primaria para descartar, y enviar en caso positivo cuanto antes al paciente a que le vea el especialista hospitalario.

Diagnóstico precoz

"En general, es mejorar lo que ya se está haciendo, lo cual es útil y va a permitir un diagnóstico precoz en muchos casos. También es importante que especializada hospitalaria revise las interconsultas de forma diligente y prioritaria y trabaje muy conjuntamente y teniendo en cuenta nuestra visión de especialistas en Atención Primaria", señala este doctor.

Para ello hay que dotar, señala, a los centros de salud de más infraestructura para las pruebas complementarias. Aunque no se han dado fechas, en los centros de salud se entiende que se implantarán progresivamente a lo largo de 2026.

En la actualidad, cuando llega un paciente con un test de sangre oculta en heces positivo, pueden hacerle la gastroscopia en menos de 2 semanas y tener un diagnóstico en un mes como máximo. O si tiene alteraciones de la piel, tener cita en Dermatología en 15 días. "El pronóstico a lo mejor no mejora tanto en 15 o 30 días, pero la sensación de tranquilidad y la certeza del paciente, crece. Esto permite eliminar la incertidumbre, que es muy mala compañera y hacer sufrir mucho", añaden los facultativos.

Reto

Muchos de estos programas están estructurados y ya se utilizan, "pero querrán homogeneizar por departamento y luego dotar de infraestructura humana y técnica". Desde la Conselleria de Sanidad han indicado que efectivamente "se asume el reto de ese plazo (menos de una semana) en el marco de la Estrategia contra el Cáncer 2026-2030. Los medios tecnológicos y la mejora de circuitos asistenciales en Primaria serán la base para la consecución de ese objetivo".

Para ello, añade Sanidad, se dotará de ecógrafos, retinógrafos y se usará la inteligencia artificial para lectura de radiografías, etc..."herramientas que permiten mejorar capacidad diagnóstica en Primaria". Sin embargo, no han concretado si estos aparatos se han comprado ya o cuándo se comprarán; ni si se reforzará el personal para hacer las pruebas en los centros de salud.