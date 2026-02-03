La cofradía del Ecce-Homo y Redención presenta la revista “La Canyeta” y el cartel de la Semana Santa 2026 en Alicante

La sala de conferencias de la Autoridad Portuaria de Alicante acogió la presentación de la edición número 15 de la revista anual de las cofradías Ecce-Homo y Redención, La Canyeta, en su segunda etapa, así como del cartel anunciador de la Semana Santa 2026. El acto estuvo dirigido por Laura Fuertes García, vicepresidenta-secretaria de la Cofradía.

Durante la presentación se dio a conocer al autor del cartel de la Semana Santa 2026, el pintor Jesús Lagares, designado por la Junta de Gobierno de la Cofradía. El joven artista, natural de Bollullos Par del Condado (Huelva), ha sido el elegido para anunciar pictóricamente la próxima Semana de Pasión.

El propio autor explicó que la obra es un óleo sobre tabla con bastidor, de 40 por 30 centímetros, realizada íntegramente con técnica al óleo. El soporte ha sido tratado con un aparejo magro compuesto por cola de conejo, yeso mate y blanco de España, una imprimación que proporciona una superficie lisa y adecuada para el trabajo pictórico, además de aportar un mayor valor artístico a la obra.

El cartel presenta una composición colorida, figurativa y realista, en la que se representa una escena religiosa marcada por la serenidad y la cordialidad, sin perder el dramatismo característico de la Semana Santa. Los contrastes acentuados confieren a la obra un carácter dramático y misterioso, con un marcado aire barroquizante, donde predominan los tonos morados, el orden compositivo, el equilibrio y la superposición de planos.

El cartel

En primer término aparece la imagen del Santísimo Ecce-Homo, con la mirada baja y un gesto dulce y cercano. Su rizada melena y la poblada barba enmarcan el rostro, coronado por una serpenteante corona de espinas. Las manos, tratadas con especial delicadeza, transmiten la imagen del cordero entregado al pueblo de Dios, reforzando una sensación de cercanía y amabilidad.

La vestimenta del Cristo destaca por el terciopelo rojo, símbolo del amor que derrama la imagen, mientras que las manos atadas sostienen la caña como signo de su realeza humilde. El torso descubierto muestra la fortaleza del reo, creando un acusado contraste con la riqueza del ropaje. Los distintos elementos han sido ejecutados con una técnica depurada que reproduce con gran fidelidad sus texturas.

El fondo de la obra está compuesto por una ornamentación seriada que imita el damasco, en tonos violáceos, lo que permite realzar la figura del Cristo. Este recurso simboliza la realeza de Cristo como Dios hecho carne y genera un vacío compositivo que centra la atención del espectador en la figura principal.

En la parte superior e inferior del cartel se incluye el texto anunciador de la Semana Santa 2026 de la Cofradía Ecce-Homo y Redención. En esta edición se destaca especialmente el año 2026, incorporando los titulares de la Cofradía, a excepción del primero, que representa a Pilatos presentando al Ecce-Homo.

Durante el acto se animó a la ciudadanía a participar en el Ensayo Solidario que tendrá lugar el próximo 7 de febrero, con salida a las 10:30 horas desde la Parroquia de San Antonio de Padua (Franciscanos), donde se recogerán productos de primera necesidad destinados a Cáritas Parroquial.