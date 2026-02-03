Compromís lleva a la Diputación el caso de Les Naus y pide revisar el Plan Vive tras las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante

Compromís ha trasladado a la Diputación de Alicante la crisis política abierta por la promoción de vivienda protegida de Les Naus en Alicante y ha registrado una moción de cara al pleno de este miércoles para exigir “responsabilidades políticas”, “transparencia” y un “cambio del modelo” del Plan Vive.

La iniciativa, firmada por Ximo Perles como portavoz del grupo en la institución provincial, supone un nuevo salto institucional del caso tras la cascada de reacciones de los últimos días y la apertura de frentes en el Ayuntamiento, las Cortes y la vía penal.

En el texto, Compromís sitúa el origen de la polémica en la adjudicación de viviendas de protección oficial levantadas sobre suelo público en el entorno de La Condomina y apunta a que han resultado beneficiadas personas vinculadas al PP o a la administración municipal, entre ellas la ya exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y familiares de la exdirectora general María Pérez-Hickman.

La moción sostiene que la selección se habría producido “sin la publicidad y el control exigibles” en una política pública de este tipo y atribuye la adjudicación final al promotor o cooperativa, una tesis que enlaza con el foco político de la oposición sobre el grado de supervisión pública en este tipo de promociones.

La propuesta presentada en la Diputación liga además el caso de Alicante con la política autonómica de vivienda del Consell y carga contra el Plan Vive, que Compromís atribuye al expresidente Carlos Mazón y al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, al que reprocha un modelo que, según su argumentación, convierte el suelo público en una “oportunidad de negocio privado” y reduce el retorno social.

El texto menciona, como parte de su crítica, la idea de que en los municipios que ceden suelo al Consell solo una parte minoritaria de las viviendas pasa al parque público y relaciona el debate con los cambios normativos y con precios de vivienda protegida que, según la moción, se han elevado hasta 2.400 euros por metro cuadrado y han permitido que viviendas calificadas como protegidas superen los 250.000 euros.

La parte propositiva del acuerdo que Compromís quiere llevar al pleno provincial se estructura en cinco puntos. En primer lugar, plantea instar a las Cortes impulsar una investigación “independiente y específica” sobre Les Naus y sobre cualquier otra adjudicación que presente indicios de opacidad o privilegio, con comparecencias y acceso a expedientes.

En segundo término, reclama “transparencia absoluta” en los criterios de adjudicación, baremos, puntuaciones, listas de espera, actas de selección, informes de verificación de requisitos y mecanismos de control, además del “retorno social real” del suelo público.

"Cambio profundo"

El tercer punto insta a un “cambio profundo” del Plan Vive y del marco de vivienda protegida para priorizar el alquiler social “real y permanente”, limitar la mercantilización de la vivienda protegida y reforzar los instrumentos públicos de supervisión.

En el cuarto, el grupo pide al PP de Alicante que asuma responsabilidades políticas, con explicaciones públicas completas y medidas para evitar que cargos o su entorno se beneficien directa o indirectamente de políticas destinadas a población con necesidad residencial. Por último, Compromís propone trasladar la moción a Presidencia de la Generalitat, la conselleria competente, las Cortes, el Ayuntamiento de Alicante y los ayuntamientos de la provincia.

El movimiento en la Diputación llega cuando el caso ya ha ganado recorrido en otras instituciones. Compromís y el PSOE han registrado en las Cortes propuestas para activar una comisión de investigación sobre Les Naus y extenderla al conjunto de promociones de esta legislatura.

En paralelo, Sumar registró una denuncia ante Fiscalía Anticorrupción para que se investigue si el procedimiento respetó los principios de igualdad y transparencia. Vox, por su parte, ha pedido que las dimisiones no limiten la investigación y ha solicitado documentación para comprobar posibles conflictos de intereses.

En el Ayuntamiento, el alcalde Luis Barcala ha abierto un expediente de averiguación de hechos y ha asegurado que acudirá a la Fiscalía ante “la menor sospecha”. Además, ha reclamado al Consell una reforma de la normativa de vivienda protegida para reforzar la transparencia y ha llamado a otros municipios a exigir cambios.

La gestora de la cooperativa, a su vez, ha defendido que Les Naus es una promoción privada de vivienda protegida y ha sostenido que los requisitos económicos se comprueban a través del visado autonómico con datos facilitados por Hacienda.

Con la moción registrada ahora en la Diputación, Compromís busca que el caso tenga un nuevo debate institucional y que el foco, además de la adjudicación de Les Naus, alcance al modelo de vivienda protegida que el PP está defendiendo en la Generalitat y en los ayuntamientos, en un contexto de fuerte presión social por el acceso a vivienda asequible en la provincia.