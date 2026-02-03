Compromís reclama a Barcala comprobar “piso a piso” el uso de las viviendas protegidas de Alicante y cruzar datos con el padrón y consumo

La polémica por las viviendas de protección pública adjudicadas en el residencial Les Naus sigue escalando en Alicante y mantiene viva la presión política sobre el alcalde, Luis Barcala. Este martes, Compromís ha llevado el foco al mismo corazón institucional de la ciudad, con una comparecencia en la plaza del Ayuntamiento en la que ha reunido un despliegue poco habitual: once integrantes de la coalición, entre ellos seis cargos institucionales. En el acto han participado la portavoz adjunta en las Cortes, Aitana Mas, los diputados autonómicos Gerard Fullana y Maria José Calabuig, el diputado autonómico Ximo Perles y los concejales en Alicante Rafa Mas y Sara Llobell, además de cinco asesores.

El principal mensaje de la comparecencia ha llegado desde el ámbito municipal, con un paquete de exigencias centradas en verificar el uso real de las viviendas adjudicadas. El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha reclamado al alcalde que actúe de inmediato y ha defendido medidas de comprobación “piso a piso” para determinar si las viviendas se están utilizando como residencia habitual.

El PP usa las instituciones para beneficiar a los suyos mientras la gente no puede pagar el alquiler Aitana Mas — Portavoz adjunta de Compromís en las Cortes

En su intervención, Mas ha planteado que se utilicen herramientas administrativas para esa verificación, como el padrón y los datos de suministros y consumos, y ha cuestionado que el gobierno local se limite a la apertura del expediente de averiguación de hechos anunciado por Barcala.

En ese marco, el concejal ha insistido en que el alcalde debe dar explicaciones y ha vinculado el caso al pleno extraordinario solicitado por la oposición. También ha deslizado preguntas directas sobre la actuación municipal en los últimos días y sobre el papel de los departamentos del Ayuntamiento durante la tramitación.

Su modelo deja fuera a las rentas medias y beneficia a los sueldos altos y a los que tienen el carnet del PP Maria Jose Calabuig — Diputada autonómica de Compromís

Todo ello, ha resaltado, en un escenario en el que la controversia por Les Naus ya ha provocado dos dimisiones consecutivas: la de la directora general María Pérez-Hickman y, un día después, la de la ya exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez.

La comparecencia ha servido, además, para reforzar el salto autonómico del conflicto. La diputada Maria José Calabuig ha situado el caso como un síntoma de la estrategia del PP en materia de vivienda y ha defendido la necesidad de revisar las reglas de acceso a la vivienda protegida para priorizar rentas bajas y medias, además de exigir transparencia en listados, baremos y criterios de adjudicación. Compromís mantiene también la presión sobre la Conselleria de Vivienda y reclama explicaciones sobre el papel autonómico en estos procedimientos.

Hay que verificar piso a piso si estas viviendas protegidas se usan como domicilio habitual Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

El acto de este martes incluye una segunda derivada política que Compromís pretende activar en los próximos días: extender la batalla institucional más allá de Alicante. Ximo Perles ha avanzado que la moción registrada en la Diputación de Alicante se presentará también en ayuntamientos de la provincia, con el objetivo de forzar posicionamientos municipales y abrir un debate sobre el modelo de vivienda protegida y el Plan Vive en cada corporación local. La coalición enmarca esa estrategia como una ofensiva “municipio a municipio” para reclamar cambios normativos y elevar el listón de control y transparencia.

La comparecencia en la plaza del Ayuntamiento se produce en un contexto de presión sostenida sobre Barcala. El alcalde ha defendido en los últimos días que la investigación interna se tramita con “máxima celeridad”, ha asegurado que acudirá a la Fiscalía ante “la menor sospecha” y ha pedido al Consell una reforma urgente de la normativa de vivienda protegida para reforzar la transparencia y garantizar que estas viviendas se asignen a personas vulnerables.

Presentaremos mociones en todos los municipios para exigir transparencia y depurar responsabilidades Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

Aunque el caso se ha instalado ya en el debate público, Compromís busca ahora un doble efecto con su despliegue: mantener el pulso político en Alicante con exigencias inmediatas de verificación y, al mismo tiempo, ampliar el foco provincial y autonómico para que el recorrido no se agote en el expediente municipal.

En esa línea, la coalición insiste en que el acceso a viviendas protegidas debe blindarse con criterios claros, controles efectivos y publicidad suficiente, y sostiene que el episodio de Les Naus debe traducirse en cambios estructurales en la forma de adjudicar y supervisar promociones sobre suelo público.