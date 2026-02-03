Daniel Cuesta llena el Palacio Portalet de Alicante de reflexiones cofrades sobre fe, cultura y tradición

El Palacio Portalet de Alicante acogió una conferencia-coloquio organizada conjuntamente por la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas, y la Hermandad Sacramental del Cristo del Mar y Nuestra Señora de los Dolores.

El acto contó con una notable asistencia, reflejo del interés generado por el tema elegido: “Hermandades y Cofradías. ¿Espiritualidad o folclore?”, una reflexión sobre la religiosidad popular, el papel de las hermandades en la sociedad actual y la búsqueda del equilibrio entre fe, cultura y tradición.

La ponencia fue impartida por Daniel Cuesta Gómez, jesuita, sacerdote, escritor y reconocido cofrade, considerado una de las voces más influyentes del panorama cofrade contemporáneo. Cuesta ofreció un discurso cercano y profundamente reflexivo, invitando al discernimiento personal y colectivo sobre la vivencia cofrade.

En la ponencia, Daniel Cuesta señaló como "hace años, había quien lanzaba órdagos contra las hermandades y cofradías: ‘si quitáis las procesiones y lo de alrededor, no quedará nadie’. Pasó el COVID, y sin procesiones, allí estaban los hermanos viviendo la Semana Santa". Asimismo, subrayó como "la fe cristiana se vive desde la cultura, no se puede separar. Lo malo es cuando nos quedamos solo con la cultura".

Debate

Tras la ponencia se abrió un intenso coloquio con numerosas preguntas y aportaciones del público, que obligó incluso a acotar el tiempo previsto. El debate fue moderado por Emilio Martínez, hermano mayor, quien condujo con acierto la participación de los asistentes. Al cierre del acto, muchos se acercaron a la mesa del conferenciante, donde Daniel Cuesta firmó y dedicó ejemplares de su obra "La procesión va por dentro", en un encuentro cercano con los participantes.

Noticias relacionadas

Las hermandades organizadoras agradecieron la asistencia y el compromiso de todos los participantes, así como la claridad expositiva de Cuesta, cuya intervención dejó una profunda huella formativa y espiritual.