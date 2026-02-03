La directora de música Pilar Fabregat será la pregonera de La Soledad y el Cristo de las Almas de Alicante

La Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María y la Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y de San Pedro Apóstol contarán con la doctora Pilar Fabregat Baeza, directora de la Escolanía de la S. I. Catedral de Orihuela y del Colegio Diocesano de Santo Domingo, como Pregonera de la Semana Santa 2026.

Docente e investigadora de vocación, la pregonera, de orígenes oriolanos, es profesora de música en Educación Secundaria y Bachillerato en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela, donde compagina la docencia con la dirección de las Escolanías de la S. I. Catedral de Orihuela y del Colegio Diocesano Santo Domingo, así como del Coro Mixto de la Catedral. Además, participa activamente en el grupo de investigación de la Universidad de Alicante dedicado al estudio del papel de la mujer en la religiosidad popular durante la Edad Moderna.

La Basílica de Santa María será testigo el domingo 1 de marzo, a las 12:00 horas, del Solemne Acto Institucional de Exaltación de la Semana Santa en cuyo transcurso será pronunciado el Pregón. Las Hermanas Mayores Presidentas, Balbina Oncina Alemañ y Carmen Iborra Torregrosa, harán entrega de los nombramientos de la Semana Santa 2026.

Pilar Fabregat

Inició sus estudios de piano en el Conservatorio de Orihuela, aunque pronto se trasladó a Murcia, donde completó el grado profesional de piano. Paralelamente, asistió a clases magistrales con Juan J. Pérez Torrecillas, catedrático del Real Conservatorio Superior de Granada, y Patricia Montero, catedrática del Real Conservatorio de Bruselas. Posteriormente, finalizó sus estudios superiores en la especialidad de piano en el Conservatorio Superior “Óscar Esplá” de Alicante, obteniendo las máximas calificaciones bajo la dirección del catedrático Emilio Baró.

En 2014 obtuvo el título de doctora por la Universidad de Alicante tras defender su tesis doctoral "La música vocal religiosa popular en Orihuela. El canto de la Pasión", dirigida por el catedrático Gregorio Canales Martínez. Su trabajo recibió la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y, posteriormente, fue galardonado con el Premio extraordinario en Artes y Humanidades por la Universidad de Alicante.

Ha desarrollado su labor docente en los conservatorios de música de Murcia, Orihuela y Cartagena como profesora de piano. Actualmente, es profesora de música en Educación Secundaria y Bachillerato en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela, donde compagina la docencia con la dirección de las escolanías de la S. I. Catedral de Orihuela y del Colegio Diocesano Santo Domingo, así como del Coro Mixto de la Catedral. Además, participa activamente en el grupo de investigación de la Universidad de Alicante dedicado al estudio del papel de la mujer en la religiosidad popular durante la Edad Moderna, colaborando en ponencias, congresos y publicaciones.

En 2015 presentó su libro "El canto de la Pasión en Orihuela. Origen y evolución", editado por la Universidad de Alicante y Cátedra Loazes, junto con otras entidades. Los beneficios obtenidos por la venta de la obra fueron donados íntegramente a Cáritas Interparroquial. Es autora de publicaciones y artículos de investigación científica, y además ha participado en numerosos congresos de carácter nacional e internacional relacionados con su parcela de estudio.

“Es un honor para la Semana Santa de Alicante y para nuestras cofradías en particular contar con la asistencia de esta mujer emprendedora con batuta, ejemplo de rigor profesional y acendrado espíritu docente, en el panorama actual de las Humanidades”, declaran las Hermanas Mayores Presidentas, Balbina Oncina Alemañ y Carmen Iborra Torregrosa.