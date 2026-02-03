Más extranjeros y mayores en las aulas: el tirón de la formación adulta en Alicante

A la cabeza en adultos que estudian. La Comunidad Valenciana es la segunda de España con más personas de entre 25 y 64 años que están en periodo de formación, según un reciente estudio del ministerio. Un 18,33 % de la población de esta franja de edad está cursando algún tipo de estudios (la media nacional es de 15, 81 % y la europea del 13,5 %), y mientras que en el País Vasco, la primera de la clasificación, el porcentaje se eleva casi al 20 %. Expertos lo achacan al importante peso de la inmigración en la región, el colectivo que copa la gran mayoría de las escuelas de adultos para lograr el graduado escolar, y a la apuesta que han realizado las universidades valencianas por la formación permanente y a lo largo de la vida, anticipándose a otras autonomías.

"Hay un aluvión de extranjeros que acude a nuestro sistema educativo, en gran parte, son alumnos de 16 años 17 y 18 años, que tienen derecho a matricularse en la escuela de adultos para poder sacarse el título de Secundaria o aprender español", explica Pau Blanes, director de un centro formativo alicantino, donde predomina el alumnado de Argelia, Venezuela y Colombia, Cuba y Marruecos. "Vienen con ganas de formarse, mirando por su bienestar y permanencia en este país y los matriculamos para que logren sus objetivos que les sirve para integrarse en nuestra sociedad y en nuestra cultura", añade.

Esta misma realidad la han detectado en otra escuela de formación permanente de la capital de la provincia, donde más de la mitad de sus estudiantes son extranjeros. "Nunca hemos dejado de tener demanda en los centros de adultos de Alicante, tenemos lista de espera y nos falta personal para poder atender todas las solicitudes", añade su responsable.

Con más de 888.000 ciudadanos extranjeros, la población migrante representa aproximadamente el 24,7 % del total de la Comunidad Valenciana y cerca del 14 % del total del país, una de las razones que explica el tirón de los estudios para adultos, en comparación con otras regiones de España.

Una clase de universidad, con alumnos de diferentes edades / PILAR CORTES

Sin embargo, la presencia de estudiantes mayores de 50 años en las universidades de la Comunidad también es especialmente relevante. Según la presidenta de la Asociación Estatal de Programas Universitarios de Mayores, Marian Alesón, también directora de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UA), hay 1.810 adultos, que con medio siglo, está inscrito en programas formativos de esta institución académica, mientras que en la Miguel Hernández (UMH) hay 471; en la Universidad de València 1.286; en la Politécnica de València, 2.289 y en la Jaume I de Castellón, 1.418 personas.

Profesionales y jubilados

"Es una apuesta que han tenido las universidades públicas valencianas por este tipo de formación con títulos de reciclaje propios, como ejemplo, la UA lleva trabajando en educación de la vida desde hace veinte años, una cuestión que la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU) del año 2023, pone énfasis", explica Alesón. También explica el fenómeno de la Comunidad en la formación de adultos, que, gracias a ese trabajo enfocado a los mayores, las universidades han dejado de ser vistas como lugares inaccesibles, agrega la especialista.

Un programa de formación de mayores en la Universidad de Alicante / PILAR CORTES

Así, los profesionales en activo que deciden inscribirse en estos programas de adultos o se decantan por el reciclaje o en la mejora de competencias es decir, en acceder a conocimientos y tecnologías que se quedaron desfasadas desde que acabaron sus estudios o bien son jubilados.

Más allá de este perfil, en esa amplia franja de edad de adultos, que ha llevado a la región a destacar por la cantidad de mayores de 25 años que están en formación, también son representativos, aunque, en menor medida, los que se presentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad, un 5,3 % del total de estudiantes que hace la Selectividad se presenta por la vía de acceso para mayores de 25 años. Cabe destacar que el acceso por esta vía está disminuyendo progresivamente (un 43 % menos desde 2016), a nivel nacional. "Se trata de un perfil variado, pero, gran parte coincide en llevar quince o veinte años fuera del sistema educativo y quiere aspirar a un futuro laboral mejor", explica Javier Gómez, vicerrector adjunto de las Pruebas de Acceso en la Universidad Miguel Hernández.