De Madaria considera un avance prometedor la curación del cáncer de páncreas en ratones que ha logrado Barbacid

El cáncer de páncreas, el de peor pronóstico del ser humano, tiene un problema que frustra muchos tratamientos: aunque un fármaco (quimioterapia por ejemplo) consiga “frenar” al tumor, el cáncer puede adaptarse y encontrar “vías de escape”, propagándose también a otros órganos. A eso se le llama resistencia. "Es parecido a tapar una fuga de agua: si sólo tapas un agujero, el agua puede salir por otro", explica el doctor Enrique de Madaria, prestigioso especialista del Hospital General de Alicante, especializado en Gastroenterología y Pancreatología, y subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria Isabial.

Según añade el doctor alicantino, lo que han logrado, de momento en ratones, los investigadores liderados por Mariano Barbacid y Carmen Guerra ha sido, primero, entender por qué aparece esa resistencia y, después, diseñar una estrategia para evitarla desde el principio. Y lo han hecho identificando con precisión las “piezas” del tumor que se encienden cuando los médicos intentan frenarlo.

Si en el futuro un enfoque así se pudiera adaptar a humanos, podría ayudar a algo muy concreto: que los tratamientos mantengan su efecto más tiempo, con menos recaídas por resistencia Doctor Enrique de Madaria

Una noticia esperanzadora que se ha conocido pocos días antes de la celebración, este miércoles 4 de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer.

Sin embargo, De Madaria recalca en su mensaje de prudencia de cara a que sea efectivo en humanos. "Es un avance prometedor pero aún en fase experimental. Un paso importante pero el camino hasta el hospital requiere tiempo, rigor y más investigación"

La Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas fundada en Alicante ha aportado 300.000 euros a esta investigación

Movimiento solidario

Esta investigación que está teniendo una enorme repercusión internacional tiene una contribución alicantina gracias a la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas que impulsó el propio De Madaria en 2015, con el respaldo de la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc), la Asociación Cáncer de Páncreas (Acapan) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG).

"Con el tiempo, el proyecto se ha convertido en un evento nacional con carreras en distintas ciudades y una gran participación ciudadana. El dinero se destina a impulsar proyectos científicos a través de las becas Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo, enfocadas a apoyar investigación que, a medio y largo plazo, se traduzca en mejores opciones para los pacientes".

Gracias a este movimiento solidario, un total de 300.000 euros del millón largo que se ha recaudado en este tiempo ha sido para la investigación de Barbacid, tal y como queda recogido en los créditos de este trabajo, donde se indican los autores junto a otras muchas contribuciones económicas y subvenciones que han ayudado a que pueda llevarse a cabo y dar sus frutos.

"Es importante remarcarlo: no es la única fuente ni la principal pero sí forma parte del conjunto de apoyos que han hecho posible avanzar en una línea de investigación de alto nivel. Que este trabajo incluya entre su financiación las becas Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo demuestra que la solidaridad ciudadana puede empujar a la ciencia. Cada dorsal, cada inscripción y cada donación ayudan a que equipos punteros avancen en investigaciones que, con el tiempo, pueden traducirse en más oportunidades para los pacientes. Es importante decir a la sociedad alicantina que su esfuerzo ya está ayudando a impulsar avances científicos concretos".

Es importante decir a la sociedad alicantina que su esfuerzo (a través de la recaudación de la Carrera contra el Cáncer de Páncreas) ya está ayudando a impulsar avances científicos concretos Enrique de Madaria

Pancreatitis

De Madaria, que fue el español más joven en ganar el premio europeo al mejor investigador en aparato digestivo, es experto en pancreatitis, cuya variante crónica puede desembocar en tumor. A la hora de analizar la investigación de Barbacid y Guerra que abre una vía para frenar la resistencia al tumor, indica que si en el futuro un enfoque así se pudiera adaptar a humanos, podría ayudar a algo muy concreto: que los tratamientos mantengan su efecto más tiempo, con menos recaídas por resistencia. Por esto puede ser importante para los pacientes "sin prometer milagros".

"En una enfermedad con un pronóstico tan complicado, una estrategia que busque cerrar las vías de escape del tumor podría ser una pieza importante para mejorar la respuesta y, con ello, aspirar a cambiar el curso de la enfermedad en determinados pacientes. La palabra clave es potencialmente: es un paso muy prometedor, pero aún no es un tratamiento disponible", dice el médico y científico alicantino.

Lejos aún de los pacientes

En este sentido, recuerda que los propios investigadores señalan que se trata de un avance obtenido en modelos experimentales en ratón, muy prometedor para orientar el futuro, pero todavía lejos de poder aplicarse directamente a pacientes. Para que una estrategia como la combinación daraxonrasib (RMC-6236) + afatinib + SD36 (la combinación de fármacos que se ha utilizado) llegue a la práctica clínica "es necesaria mucha más investigación, ajustar tratamientos para que sean seguros en humanos y realizar ensayos clínicos".

Es necesaria mucha más investigación, ajustar tratamientos para que sean seguros en humanos y realizar ensayos clínicos Doctor Enrique de Madaria

Aun así, recalca que el valor del estudio está en que marca una dirección clara: entender y bloquear las “vías de escape” que se activan cuando se ataca el motor RAS/KRAS (oncogén clave que regula la división celular, que actúa como un interruptor pues cuando muta, se activa permanentemente, provocando crecimiento tumoral y metástasis en cánceres como pulmón, colon y páncreas). Esto, añade, podría ser un paso decisivo para mejorar el tratamiento de una enfermedad tan agresiva.

Para explicar el funcionamiento de la investigación de Barbacid en ratones, el médico alicantino explica que el equipo observó que cuando se bloquea una ruta central que usan muchas células de cáncer de páncreas para crecer el tumor responde activando una señal de supervivencia muy concreta, una proteína que actúa como mensajero dentro de la célula y que ayuda a que esta resista.

Tumores implantados en el páncreas del animal El equipo de Barbacid comprobó su teoría en varios modelos para descartar la casualidad de un solo experimento. "Para que un resultado sea robusto, no basta con un único modelo. Por eso lo evaluaron en diferentes escenarios en ratón, incluyendo tumores implantados en el páncreas del animal; modelos genéticos que desarrollan tumores de forma más parecida a lo que ocurre en la vida real y modelos derivados de tumores humanos implantados en ratón", precisa De Madaria. En estos modelos, la estrategia combinada (con daraxonrasib + afatinib + SD36) logró respuestas muy profundas y duraderas, y lo más llamativo: con mucha menos aparición de resistencia durante el seguimiento en animales. En un tumor tan agresivo, que normalmente encuentra formas de volver, esto es lo que hace que el estudio se considere potencialmente muy relevante.

Mecanismo

En el laboratorio detectaron esa activación midiendo la proteína activada, y comprobaron algo clave: si se “apaga” ese mensajero, las células resistentes dejan de sobrevivir. En lenguaje sencillo: descubrieron que el tumor, al sentirse atacado, “pide auxilio” activando esa proteína (STAT3).

Después se preguntaron: ¿quién está encendiendo ese “plan B”? Y vieron que, en este contexto, se activa sobre todo a través de un interruptor relacionado con la familia SRC, en particular una proteína llamada FYN. "Dicho sin tecnicismos: encontraron el “cable” que alimenta a STAT3. Si cortas ese cable, (la proteína citada) se apaga y el tumor lo tiene más difícil para escapar".

Con esa información, el mensaje fue claro: bloquear sólo una vía principal no es suficiente. Por eso el estudio propone un enfoque de “cerrojo múltiple”, atacando varias piezas a la vez: el “motor” central del tumor relacionado con el oncogén; una vía alternativa muy frecuente (otras proteínas) y la señal de supervivencia STAT3. "Es como cerrar la puerta principal y, a la vez, asegurar las salidas de emergencia", interpreta De Madaria.

El último paso fue traducir la idea a fármacos concretos y probar la combinación. "Aquí está una parte especialmente importante del trabajo: no se queda en una teoría, sino que propone moléculas específicas para bloquear cada punto (...)- Además, probaron y compararon alternativas y exploraron otros caminos, lo que refuerza que no se trata de un experimento aislado, sino de un trabajo de ingeniería científica paso a paso".