Los médicos reclaman medios para poder hacer en los nuevos centros de urgencias 24 horas analítica básica, electros y radiología simple

Los médicos de Familia han valorado los nuevos centros de urgencias 24 horas (CAU24H) que la Conselleria de Sanidad implementará este año en los municipios de más de 50.000 habitantes con pros y contras, aunque de entrada reclaman para que funcionen que tengan personal propio y estable. Así como disponer de los medios necesarios para poder hacer en ellos analíticas básicas, electrocardiogramas, aparatos de radiología simple y disponer de material de urgencias.

Así lo afirman los representantes de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVamFiC), que solicita a la Conselleria de Sanidad que el nuevo modelo de atención urgente 24 horas en el ámbito extrahospitalario "se conciba no solo para descongestionar los servicios de urgencias hospitalarias, también como una oportunidad para mejorar de forma estructural el funcionamiento de la Atención Primaria".

La entidad científica se pone a disposición Sanidad para colaborar en el diseño, implantación y evaluación de este modelo, garantizando que la Atención Primaria mantenga su papel "esencial de puerta de entrada y equidad en el sistema sanitario". En la provincia de Alicante los CAU24H estarán en Alicante, Elche, Elda, Benidorm, Alcoy, Torrevieja, Orihuela y San Vicente del Raspeig. En las dos principales ciudades se montarán aprovechando los actuales Puntos de Atención Sanitaria (PAS).

Coordinación

En ese sentido, los médicos mantienen que "unos dispositivos de urgencia comunitaria bien integrados y una Atención Primaria fortalecida pueden configurarse como un escenario de beneficio mutuo, siempre que se preserve la coordinación entre niveles, la continuidad asistencial y el liderazgo clínico del primer nivel".

En ese sentido, los médicos de Familia recuerdan que tras el anuncio inicial de la Conselleria de Sanidad sobre la apertura de los Puntos de Atención Continuada (PAC/PAS) 24 horas encargó a su Grupo de Trabajo de Gestión Clínica un informe técnico para valorar el modelo que "advertía sobre los riesgos de aplicar este sistema de forma indiscriminada y defendía la necesidad de modelos graduados o escalonados, adaptados a la demanda real y garantizando la longitudinalidad y la equidad territorial".

Como aspectos positivos del nuevo enfoque destaca "la selección racional de localizaciones según densidad poblacional y potencial demanda asistencial, la viabilidad operativa y económica superior al modelo universal, la posibilidad de concentrar recursos y personal para mantener calidad asistencial y dotación diagnostica, y la alineación parcial con el principio de modelo graduado".

Envejecimiento

Por contra, plantean como aspectos críticos y riesgos haber establecido un criterio poblacional "insuficiente", ya que entienden que el umbral de 50.000 habitantes no refleja necesariamente las necesidades asistenciales reales ni las particularidades de ruralidad, envejecimiento o dispersión geográfica; así como el riesgo de "inequidad territorial" ya que municipios medianos o rurales "podrían quedar sin cobertura, incrementando la brecha sanitaria".

Además, alertan de una "fragmentación asistencial" si los nuevos puntos 24 horas no están plenamente integrados en los sistemas de información y coordinación con los equipos de Atención Primaria. Además de una posible saturación en los puntos seleccionados pues, al concentrar la actividad urgente en pocos centros sin refuerzo de plantilla, puede generar sobrecarga profesional y deterioro de la calidad" y "una posible derivación de médicos de familia de Atención Primaria a los CAU24h".

Espera en la calle de los familiares de pacientes en Urgencias del Hospital de Sant Joan / Áxel Álvarez

El colectivo critica el mensaje institucional que acompaña esta medida "al centrar el foco en descongestionar los hospitales y no en fortalecer la Atención Primaria" ya que este enfoque "refuerza un modelo hospitalocéntrico en el que la Atención Primaria aparece como instrumento auxiliar para aliviar la presión hospitalaria, y no como el eje vertebrador del sistema sanitario".

Por otra parte, los médicos de familia consideran "legítimo y necesario" el propósito de mejorar la accesibilidad y reducir la presión en urgencias hospitalarias, pero reivindican que el objetivo estratégico debe formularse de manera diferente.

Recomendaciones

La sociedad científica de la medicina familiar plantea definir criterios técnicos "transparentes" para la selección de los municipios como un volumen de demanda urgente, accesibilidad geográfica, envejecimiento, vulnerabilidad social y estacionalidad; y garantizar la integración plena con la Atención Primaria habitual con historia clínica compartida, retroalimentación médico y enfermera de cabecera, y protocolos de derivación.

Además, pide asegurar "una dotación resolutiva mínima" en los nuevos puntos con personal "propio estable y formado, acceso a analítica básica, electros, radiología simple y material de urgencias y también incluir mecanismos de evaluación continua" al igual que "complementar la red con alternativas para zonas rurales.

Por todo ello, "valora positivamente la rectificación del enfoque inicial de la Conselleria de Sanidad al limitar la apertura 24 horas a áreas de alta demanda, pero considera imprescindible que la medida se sustente en criterios clínicos, de equidad y sostenibilidad, y no solo demográficos".