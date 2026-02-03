Nadie quiere gestionar las cafeterías de los centros sociales de Alicante

El concurso para hacerse con la explotación de las cafeterías situadas en cuatro centros sociales de Alicante vuelve a quedar desierto. Después de que ninguna empresa se haya presentado a la licitación (con un canon anual de entre 800 y 3.000 euros, en función de la ubicación), el Ayuntamiento busca fórmulas para prestar el servicio a los usuarios.

En concreto, la adjudicación se dividía en cuatro lotes con diferente importe de canon anual: el lote 1, para la cafetería del centro social Gastón Castelló, en la Zona Norte, por un importe de 17.073 euros para un periodo de ocho años; el lote 2, para el centro Felicidad Sánchez, por un total de 19.273 euros para el mismo periodo; el lote 3 para el de Isla de Cuba, por 6.966; y el lote 4, en la zona de playas, por un total de 25.000 euros.

Tres veces desierto

Un proceso de adjudicación para el que la Mesa de Contratación, según se constató en la reunión celebrada el pasado 21 de enero, no recibió ninguna proposición de empresas interesadas. Por este motivo, el órgano municipal acordó declarar desierto el concurso público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Ahora, el Consistorio busca la mejor fórmula para que el servicio de cafetería en estos cuatro centros sociales de la ciudad pueda prestarse con normalidad.

"Es la tercera vez que se queda desierto. Desde Contratación y Servicios Sociales se está viendo si hay alguna fórmula alternativa, dado que en tres ocasiones no se han presentado ofertas, por lo que las condiciones no deben ser muy atrayentes. Le vamos a dar una vuelta a ver si es posible sacarlo de otra manera porque estamos interesados en que se preste el servicio", ha señalado el vicealcalde, Manuel Villar.