El padre Ángel Escapa "reaparece" en el funeral por las víctimas del descarrilamiento de Adamuz
El exdirector del colegio Agustinos de Alicante acusado de abusos sexuales a dos alumnos en los años 70 decidió marcharse a Huelva en 2021
El funeral por las víctimas del descarrilamiento en Adamuz celebrado la pasada semana en el Palacio de los Deportes de Huelva contó con un rostro muy conocido en Alicante. El padre Ángel Escapa, exdirector del colegio San Agustín de la ciudad y figura de gran relevancia en la comunidad educativa, estaba entre los representantes eclesiásticos que acompañaron a los familiares de las víctimas. Escapa, que se marchó a vivir a Huelva meses antes de que se oficializaran las acusaciones contra él por abusos sexuales, decidió no realizar declaraciones pese a que la orden agustina reconoció los hechos y accedió a indemnizar a las dos víctimas que denunciaron los hechos en el año 2022. Además, el Ayuntamiento de Alicante actuó con celeridad pocos días después con el cambio de denominación de la vía pública ‘Avenida Padre Ángel Escapa’ por el de ‘Avenida Torres de la Huerta’. “La conducta de quienes son reconocidos públicamente por el pueblo de Alicante con un espacio o vía pública, debe mantenerse intachable en todos los sentidos y ese reconocimiento resulta incompatible en este caso con comportamientos socialmente tan reprochables y generadores de alarma", difundió el Consistorio muy poco después de que la orden Agustina reconociera los hechos.
El caso estalló el 12 de abril de 2025, cuando se supo que la orden de los Agustinos había admitido dos casos abusos sexuales por parte del padre Ángel Escapa, que dirigió el colegio San Agustín en Alicante y fundó el equipo de balonmano en 1972. Su trayectoria le hizo convertirse en una figura de gran relevancia, pero su popularidad cambió radicalmente tras los hechos denunciados y confirmados por la orden, que indemnizó a las víctimas. Con el funeral en el Huelva por las víctimas del descarrilamiento del tren que se cobró 46 víctimas, el padre Ángel Escapa "reaparece" en la ciudad a la que se marchó poco antes de que surgiera el escándalo por los abusos sexuales
