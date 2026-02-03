El parque de Alicante junto al mar y en el que podrás pasear entre árboles gigantes de más de 100 años

El parque de Canalejas es uno de los espacios verdes más emblemáticos y antiguos de Alicante. Su excepcional ubicación, en paralelo al puerto y con conexión con el Explanada, hace de este paseo uno de los más bonitos de la ciudad.

Este parque fue proyectado en 1886 por el arquitecto José González Altés y está dedicado a la memoria del político José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros y benefactor de la ciudad. En su interior se pueden encontrar elementos históricos como la fuente conocida como ‘El Niño Flautista’, dos imponentes leones de piedra, y el monumento al dramaturgo alicantino Carlos Arniches.

Dónde está el parque de Canalejas de Alicante

En la actualidad también cuenta con un parque infantil con columpios para los más pequeños, por lo que no es de extrañar encontrar a muchas familias en esta zona.

Pero si algo destaca del parque de Canalejas son sus impresionantes ficus centenarios, una de sus señas de identidad.

El parque de Canalejas de Alicante y sus ficus centenarios / Rafa Arjones

Ficus centenarios en el parque de Canalejas de Alicante

En este paseo urbano se hallan varios ejemplares de ficus monumentales, incluidos árboles de la especie Ficus macrophylla (conocidos por sus grandes hojas y densas copas) y ejemplares catalogados de Ficus microcarpa con más de un siglo de vida.

En concreto, el Catálogo de Árboles Monumentales de Interés Local recoge que en Canalejas podemos encontrar 9 ficus microcarpa que tienen entre 50 y 100 años de antigüedad. Sus copas pueden alcanzar hasta los 30 metros de diámetro y una altura de entre 13 y 20 metros. Los más longevos se distinguen por sus raíces aéreas. Su ramaje abundante lo convierte en un excelente árbol de sombra.

El parque de Canalejas de Alicante y sus ficus centenarios / Rafa Arjones

En el caso de los Ficus macrophylla hay cuatro ejemplares en Canalejas. Estos ejemplares tienen un tronco muy grueso (de unos 750 centímetros) y una corteza lisa y grisácea. Sus hojas son verde oscuro brillante y muy grandes. Otra característica de estos ejemplares es que tienen raíces aéreas que van formando columnas de apoyo a las ramas cuando llegan al suelo. Su altura puede llegar a los 20 metros.

Bajo estas frondosas copas, los visitantes disfrutan de un paseo tranquilo, sentados en bancos o caminando entre las raíces aéreas y troncos abigarrados que han acompañado a generaciones de alicantinos, convirtiendo estos árboles en auténticos protagonistas del paisaje urbano.