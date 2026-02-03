La polémica adjudicación de viviendas protegidas caldea el pleno de Alicante

Una protesta ciudadana caldeará el pleno extraordinario de este jueves en el Ayuntamiento de Alicante. La sesión, convocada a petición de la izquierda, abordará la polémica promoción de viviendas protegidas construida en Playa de San Juan, con diferentes inmuebles adjudicados a personas vinculadas con el Consistorio: desde la ex concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a familiares de una alto cargo, o un arquitecto municipal, tal y como desveló INFORMACIÓN.

El pleno tendrá lugar este jueves, 5 de febrero, a las 17:00 horas. Una convocatoria escogida por el alcalde, Luis Barcala, que ha recibido críticas de la oposición por lo poco habitual del horario vespertino, cuando los plenos acostumbran a realizarse a primera hora de la mañana. En el orden del día, se incluyen únicamente dos puntos: la comparecencia del regidor popular para dar "las explicaciones oportunas" (según ha manifestado su número dos, Manuel Villar) y, por otro lado, una moción de los grupos de izquierdas para solicitar la creación de una comisión de investigación.

Promoción polémica

Al margen de la sesión, la jornada estará marcada también por una protesta ciudadana que ha sido convocada este mismo martes y que circula por redes sociales, grupos de mensajería y los entornos de los partidos. La convocatoria, que no está firmada por ningunas siglas políticas, aboga por defender el derecho a la vivienda bajo el lema "Ni favores ni pelotazos", acompañada de una imagen de la polémica promoción y un juego de palabras con las siglas del Partido Popular: "¿CorruPPción?", se pregunta en el cartel anunciador.

Todo ello, en un contexto en el que tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Alicante, el PSOE y Sumar han puesto la adjudicación de viviendas protegidas en manos de la Fiscalía. Un edificio, el primero de este tipo que se construye en la ciudad en los últimos veinte años, que se ha convertido en noticia no solo por sus polémicos vecinos, sino también por presuntos intentos de venta de algunos de los inmuebles y por haberse detectado que un funcionario validó la candidatura de su esposa con información falseada.