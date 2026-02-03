La polémica adjudicación de viviendas protegidas en Alicante llega a la Junta de Personal por la implicación de funcionarios

La polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante escala hasta la Junta de Personal del Ayuntamiento ante la implicación de varios funcionarios municipales. La primera promoción de vivienda protegida ejecutada en la ciudad en más de dos décadas ya ha provocado la dimisión de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y de la directora general María Pérez-Hickman, así como la suspensión de empleo y sueldo de un funcionario de la Generalitat, quien habría validado datos falsos para que su esposa, arquitecta en el Ayuntamiento, obtuviera un piso en la controvertida promoción.

La situación se complica aún más con la implicación de otro arquitecto municipal, quien también habría accedido a una vivienda en el marco de la misma promoción. Estos hechos han motivado que los representantes del Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) presenten un escrito a la presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante, solicitando la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria para abordar la cuestión de manera inmediata.

Reclamaciones

En su escrito, los delegados sindicales señalan que las informaciones relativas a "presuntas actuaciones de empleados y empleadas municipales" están generando un "impacto relevante" en la percepción pública del Ayuntamiento y podrían "repercutir en la imagen del conjunto de la plantilla municipal".

Los representantes sindicales proponen que la Junta de Personal valore la emisión de un pronunciamiento institucional que subraye "el respeto a la presunción de inocencia y a los procedimientos legalmente establecidos", así como "la exigencia de depuración de responsabilidades con carácter estrictamente individual, si de las actuaciones e investigaciones resultaran conductas contrarias a la legalidad o a la ética pública".

Además, recalcan la importancia de "reafirmar el compromiso del conjunto de la plantilla municipal con la profesionalidad, la integridad y el servicio a la ciudadanía", insistiendo en la necesidad de proteger la reputación del personal no implicado.