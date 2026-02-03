Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuntamiento ViviendasVenta VPO AlicanteAbsueltos violación grupalOferta empleo GeneralitatConsulado ArgeliaJabalíes AlicanteProhibición RR SS menores
instagramlinkedin

La polémica adjudicación de viviendas protegidas en Alicante llega a la Junta de Personal por la implicación de funcionarios

El sindicato SEP-CV solicita una sesión extraordinaria en la que se realice un pronunciamiento institucional que exija la depuración de responsabilidades

Urbanización Les Naus

Urbanización Les Naus

Urbanización Les Naus / Héctor Fuentes

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante escala hasta la Junta de Personal del Ayuntamiento ante la implicación de varios funcionarios municipales. La primera promoción de vivienda protegida ejecutada en la ciudad en más de dos décadas ya ha provocado la dimisión de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y de la directora general María Pérez-Hickman, así como la suspensión de empleo y sueldo de un funcionario de la Generalitat, quien habría validado datos falsos para que su esposa, arquitecta en el Ayuntamiento, obtuviera un piso en la controvertida promoción.

La situación se complica aún más con la implicación de otro arquitecto municipal, quien también habría accedido a una vivienda en el marco de la misma promoción. Estos hechos han motivado que los representantes del Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) presenten un escrito a la presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante, solicitando la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria para abordar la cuestión de manera inmediata.

Reclamaciones

En su escrito, los delegados sindicales señalan que las informaciones relativas a "presuntas actuaciones de empleados y empleadas municipales" están generando un "impacto relevante" en la percepción pública del Ayuntamiento y podrían "repercutir en la imagen del conjunto de la plantilla municipal".

Los representantes sindicales proponen que la Junta de Personal valore la emisión de un pronunciamiento institucional que subraye "el respeto a la presunción de inocencia y a los procedimientos legalmente establecidos", así como "la exigencia de depuración de responsabilidades con carácter estrictamente individual, si de las actuaciones e investigaciones resultaran conductas contrarias a la legalidad o a la ética pública".

Noticias relacionadas y más

Además, recalcan la importancia de "reafirmar el compromiso del conjunto de la plantilla municipal con la profesionalidad, la integridad y el servicio a la ciudadanía", insistiendo en la necesidad de proteger la reputación del personal no implicado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  2. Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública
  3. Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
  4. Nicasio Camilo Jover: la calle olvidada de Alicante que recuerda a otros tiempos
  5. Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria
  6. Así pinta el tiempo en Alicante con la llegada de la borrasca Leonardo: posibles lluvias y alerta amarilla
  7. Así puede sancionar la Justicia a los propietarios de viviendas protegidas en Alicante si se demuestran irregularidades
  8. La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante 'se borra' del Plan Vive de la Generalitat

Nadie quiere gestionar las cafeterías de los centros sociales de Alicante

Nadie quiere gestionar las cafeterías de los centros sociales de Alicante

Condenado a dos años un expresidente de la ampa de Maristas en Alicante por gastarse 28.000 € en masajes, prostitución y otras compras

Condenado a dos años un expresidente de la ampa de Maristas en Alicante por gastarse 28.000 € en masajes, prostitución y otras compras

Representación alicantina en la nueva directiva del Colegio de Fisioterapeutas

Representación alicantina en la nueva directiva del Colegio de Fisioterapeutas

La conexión con Alicante de la investigación de Barbacid que cura el cáncer de páncreas en ratones

La conexión con Alicante de la investigación de Barbacid que cura el cáncer de páncreas en ratones

El Ayuntamiento comprobará si hay más funcionarios con viviendas en la polémica promoción de Alicante por si existen más irregularidades

El Ayuntamiento comprobará si hay más funcionarios con viviendas en la polémica promoción de Alicante por si existen más irregularidades

El Ayuntamiento de Alicante asegura que "carece de información" para investigar irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Alicante asegura que "carece de información" para investigar irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas

Avalancha de inmigrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización anunciada por el Gobierno

Avalancha de inmigrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización anunciada por el Gobierno

El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida

El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida
Tracking Pixel Contents