Educación

El recorte del sueldo por estar de baja más de tres meses calienta a los profesores de Alicante

UGT urge a Educación corregir un "castigo salarial" histórico en la Comunidad y a reactivar la negociación para subir las retribuciones al profesorado

Los profesores de Alicante salen a la calle para exigir más sueldo, personal y frenar la Ley de Libertad Educativa

Los profesores de Alicante salen a la calle para exigir más sueldo, personal y frenar la Ley de Libertad Educativa

Los profesores de Alicante salen a la calle para exigir más sueldo, personal y frenar la Ley de Libertad Educativa / Pilar Cortés

A. Fajardo

A. Fajardo

El sueldo de los profesores de Alicante vuelve a estar en el centro de las quejas del colectivo. Esta vez, el recorte del salario a los docentes que llevan más de tres meses de baja médica ha llevado al sindicato UGT a reivindicar a la Conselleria de Educación un acuerdo sociolaboral para evitar un "castigo" que, según advierten, no se produce en otras autonomías.

El sindicato denuncia que, al superar los 90 días de baja, los docentes sufren una reducción drástica y automática de su salario, precisamente en el momento de mayor vulnerabilidad por motivos de salud. A partir de esa fecha, les reducen la retribución al 75-80 %, según las mismas fuentes. La situación no es nueva, pero la diferencia que con otras regiones es que la mayoría de ellas desde 2018 aproximadamente tienen reconocido el derecho a su compensación por parte del gobierno autónomo, que paga la diferencia, para compensar como la pérdida de retribuciones.

"Mientras que comunidades como Cataluña, Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha ya han suscrito acuerdos para garantizar el 100% del sueldo del profesorado mutualista asumiendo la diferencia del subsidio, la Comunidad Valenciana continúa a la cola en protección social, lo que supone un agravio comparativo inadmisible", advierte UGT. La organización sindical ha tachado de "inadmisible y cruel que una enfermedad o un accidente acaben convirtiéndose en un recorte salarial".

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales / PILAR CORTÉS

Presión para negociar

Esta reivindicación se enmarca en un escenario de parálisis negociadora. UGT ha advertido, además, que la Administración educativa valenciana adeuda al profesorado de la escuela pública un Acuerdo Sociolaboral y Retributivo desde el año 2007, es decir, 19 años de incumplimiento. Para el sindicato, es urgente que la consellera María José Ortí Ferré atienda las demandas históricas del colectivo, que incluyen garantía del 100% del salario en cualquier situación de incapacidad temporal, actualización de la estructura salarial (tutorías, bilingüismo, sexenios) y equiparación retributiva real con el resto de territorios del Estado.

Tras ver cómo se han resuelto las demandas de otros colectivos (inspectores y profesores de Religión), UGT considera que el profesorado de la escuela pública debe decir "basta" y exige la apertura inmediata de la mesa de negociación, al tiempo que advierte de que si continúa el bloqueo, el sector intensificará las movilizaciones y la presión en la calle, como ya anunció la pasada semana el STEPV.

