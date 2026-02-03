Representación alicantina en la nueva directiva del Colegio de Fisioterapeutas

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) ha reelegido a Josep Benítez como decano para el periodo 2026-2030, tras presentarse como candidatura única en el proceso electoral. Esta reelección consolida su liderazgo y supone cuatro años más al frente de una institución que representa a más de 7.500 fisioterapeutas colegiados en la comunidad, casi 2.700 de ellos en la provincia de Alicante.

El nuevo mandato estará marcado por la continuidad y la renovación, con una junta de gobierno que combina experiencia y nuevas incorporaciones para dar respuesta a los retos actuales de la profesión en un contexto sanitario en constante evolución, explican desde la entidad colegial.

Alicantinos

Alicante mantiene una representación destacada en el órgano de gobierno del Colegio, con la continuidad de Cristina Salar como vicedecana y Ana Lázaro como delegada territorial de la provincia. A ellas se suma la incorporación del joven fisioterapeuta alicantino David Martínez como vocal.

Además, la nueva junta está integrada por Lirios Dueñas (secretaria), Jesús Ramírez (vicesecretario), Enrique Cuñat (tesorero), Yasser Alakhdar (delegado de Valencia), Rocío Chiva (delegada de Castellón), y los vocales Vicent Pontes, María Luján y Judith Bernardos.

La directiva del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Prioridades del nuevo mandato

“Nuestro principal propósito para los próximos cuatro años es fortalecer la capacidad profesional de los colegiados potenciando las habilidades blandas y de gestión -aplicadas a recuperaciones, procesos y equipos-, así como reforzar el sentido de pertenencia colegial y destacar el valor que los fisioterapeutas aportan al sistema sanitario de la Comunidad Valenciana", ha declarado Josep Benítez.

Entre las principales líneas estratégicas para la nueva legislatura también destaca el desarrollo de un plan de formación continua de calidad, alineado con las necesidades reales de los fisioterapeutas, garantizando su actualización constante y la excelencia en la atención al paciente. Asimismo, la Junta de Gobierno trabajará para potenciar el reconocimiento social y profesional de la fisioterapia, promoviendo su visibilidad como pilar fundamental tanto de la sanidad pública como privada.

La nueva junta tomó posesión de sus cargos oficialmente el pasado 30 de enero en un acto celebrado en la sede colegial de Valencia, asumiendo el compromiso de trabajar por el colectivo de fisioterapeutas, la promoción de la salud y el bienestar de la ciudadanía, también en la provincia de Alicante.

Sobre el colegio oficial

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana es una corporación de derecho público que representa alrededor de 7.500 fisioterapeutas, casi 2.700 de ellos en la provincia de Alicante.

Tienen como principales objetivos la defensa y representación de los intereses de los fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana así como de la sociedad en general, promoviendo una asistencia sanitaria de calidad realizada por profesionales cualificados para ello.