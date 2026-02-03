El Riscal se reinventa

Ciento seis metros de altura y doce años de lucha, pleitos y demandas. El ambicioso, moderno, desafiante, racionalista e infinito Riscal, comenzado a construir a principios de los años sesenta, se convirtió en un dolor de cabeza para muchos. En una obra parada objeto de todo tipo de especulaciones. Proyectado por Muñoz Llorens, al edificio le llegó la polémica porque superaba en 24 plantas el diseño original. El Ayuntamiento dio varias licencias permitiendo levantar más alturas de lo que las ordenanzas municipales permitían. Así llegaron las denuncias hasta que hubo que recular; el Riscal, como otros, y para evitar demoliciones, fue declarado “edificios singulares”. En febrero de 1976 INFORMACIÓN publicaba que el edificio por fin estaba en vía de solución definitiva: “Hotel y apartamentos como salida inmediata”. Estudiotel sería su nuevo nombre.

Las circunstancias obligaron a hacer miniapartamentos, el Ayuntamiento ordenó que debían dedicar a hotel al menos 200 habitaciones. “Afanes bancarios, intereses privados, trabas burocráticas…”, así justificaban los afectados a este diario todo el embrollo que envolvía aquel proyecto que había costado 500 millones de pesetas y que contaba con 493 apartamentos, 406 de los cuales eran tipo estudio. INFORMACIÓN contaba tal semana como ésta pero de hace 50 años que estaba ya la maquinaria en movimiento para venderlos, operación que recaía en exclusividad a Felipe Choclán por la agencia Inmosol y a los hermanos José y Diego Poyatos, por la de Costa Blanca.

No eran las únicas obras que estaban en marcha en la ciudad, puesto que la fachada del Ayuntamiento comenzaba entonces su restauración. También aquellos días se había iniciado el derribo del antiguo colegio de las Carmelitas en la calle Navas, que se mudaban a San Agustín y atrás dejaban las aulas donde tan bien enseñaron y educaron las maestras Juanita Ivars, María Isabel Clavel, María Luisa Pla o María José Josa y las madres Sofía Blasco y María José Parreño, entre otras. En aquel solar se decía que iría un cine llamado Altamira; no fue así, al menos no del todo. Efectivamente se instaló un cine, pero con el nombre de la citada calle, el entrañable cine Navas, que cerró en 2020. Además también se ubicó un bingo y un parking.

Cerca de Navas era noticia la desaparición de la peña El Tino, que había cerrado su sede de Alfonso el Sabio. Tras unos días de misterio se supo que aquel punto de encuentro en torno al popular torero, y que contaba con 200 socios, reabriría sus puertas en la esquina de Padre Mariana con Botella de Hornos. Más allá del barranco, en Benalúa, esperaban con ánimo la urbanización de la avenida Catedrático Soler para que el barrio pudiera desarrollarse aún más. También se iniciaba la cuenta atrás para inaugurar la nueva sociedad cultural en la “repla” Navarro Rodrigo.

En el Ayuntamiento se constituía el equipo de Martínez Aguirre y destacaba la presencia de Mercedes Alonso Rodríguez de Tembleque como teniente de alcalde. “La primera mujer”, decía este diario. El Puerto siempre daba algo de qué hablar, ahora era la importante ubicación de Alicante para la exportación del plátano para toda la península. “Es la base platanera, de aquí salen camiones a muchas latitudes”, indicaban los entrevistados. También se anunciaba que a partir de marzo se restablecía la ruta entre Génova, Alicante, Málaga y Túnez; la llamada “autopista del mar”. El buque de lujo Dana Corona realizaría la ruta con una capacidad para 600 pasajeros y 160 coches.

El barrio de San Blas disfrutaba de sus Moros y Cristianos, igual que los vecinos de Sax. En Ibi se llevaban las manos a la cabeza por el derrumbe de su colegio nacional comarcal, que había sido premio nacional de arquitectura y que llevaba tres años abierto sin ser inaugurado. “Existe el colegio pero no oficialmente, el edificio no fue autorizado sino invadido por necesidad local”, añadía el director del mismo, Martín Flores. Por su parte, en Orihuela se gastaban más de tres millones de pesetas para iluminar la catedral. Aquel era un proyecto del arquitecto Chueca Goitia que dirigía el ingeniero Alfonso García Álvarez de Toledo. Se dotaría de iluminación eléctrica al exterior, el claustro románico, la torre y las tres puertas, el interior, el altar mayor, el coro, el órgano… A todas luces, una reforma de padre y muy señor mío.