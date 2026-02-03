Suma y sigue con los sueldos de los profesores: críticas en Alicante por no cobrar la nómina de enero

El salario del profesorado sigue desatando quejas en Alicante. A la presión por lograr una subida salarial para salir de los peor pagados del país y a las quejas de UGT porque el profesorado de la Comunidad ve reducido su sueldo cuando está más de tres meses de baja, mientras no ocurre en otras autonomías, se suma ahora las quejas por los retrasos en el cobro de la nómina de enero.

Según el sindicato mayoritario de los docentes, el STEPV, las personas que están cubriendo sustituciones de plazas subvencionadas con Fondos Europeos no han cobrado su nómina y apuntan a la la falta de liquidez en la Concejalía de Hacienda como principal problema. Este problema ya se detectó en diciembre y afectó a centenares de trabajadores de Valencia y Castellón, salpicando, como esta vez, a una minoría de interinos de Alicante.

El sindicato ha estado solicitando explicaciones a las diferentes Direcciones Territoriales y ha cifrado en 13 personas las afectadas en Alicante, que, pese a realizar su trabajo, no han cobrado lo que han trabajado en el mes de enero. Según el colectivo, cobrarán en el mes de febrero los dos meses.

Para el STEPV ya no hay excusas. "Mes tras mes se producen distintos problemas que provocan que parte del profesorado no cobre su nómina", ha denunciado el sindicato, además de exigir que se adopten todas las medidas oportunas: más contratación de personal, una mejor gestión de los programas informáticos, la posibilidad de pagar a mitad de mes si ha habido incidencias, etc.

"La conselleria debe ser consciente del perjuicio que supone no pagar las nóminas a las personas trabajadoras, que igualmente tienen que hacer frente a hipotecas, alquileres y todos los gastos necesarios para poder llegar a fin de mes. Se trata, además, de un incumplimiento del derecho laboral más básico", ha afeado la organización sindical.

Los profesores salen a la calle en Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Inspectores, concertada y Religión

Estas quejas saltan tras dejar atrás una semana de malestar entre el colectivo del profesorado porque los Inspectores educativos, profesores de la concertada y, ahora, los de Religión le han tomado la delantera al resto de docentes de la enseñanza pública en las mejoras salariales y laborales.

Frente a ello, el STEPV se ha mostrado dispuesto a reactivar las movilizaciones para lograr que los docentes de Primaria y de Secundaria cobren una media de 500 euros más al mes. Este martes, UGT también se ha pronunciado en la misma línea. Tras ver cómo se han resuelto las demandas de otros colectivos, el sidnicato considera que el profesorado de la escuela pública debe decir "basta" y exige la apertura inmediata de la mesa de negociación, al tiempo que advierte de que si continúa el bloqueo, el sector intensificará las movilizaciones y la presión en la calle,