La inestabilidad da una tregua hoy en Alicante... pero volverá mañana

Posibles precipitaciones débiles y nubosidad a lo largo de la provincia con, eso sí, temperaturas que pueden alcanzar hasta los 17 grados en Alicante, Elche, la Vega Baja y Dénia durante el día de hoy. Se desactiva la alerta por fenómenos costeros y vientos que mantenía alerta a la provincia debido a la borrasca Leonardo, aunque mañana se vuelve a activar el aviso amarillo por estos mismos fenómenos. Un aviso con peligro bajo pero del que conviene estar alerta si se navega o se realizan actividades en la costa durante la jornada del miércoles. El viento soplará mañana miércoles del suroeste de entre 50 y 60 kilómetros y olas que pueden alcanzar los tres metros.

Como explicó ayer el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina a INFORMACIÓN, el motivo de la inestabilidad que está sufriendo España es por la circulación atmosférica. "Hay un anticiclón bastante potente en la zona del Ártico, en la península escandinava. Y luego nuestro anticiclón de las Azores está bastante al sur respecto a lo que debería estar, prácticamente al sur de Canarias. Y entre esos dos anticiclones se ha formado lo que se llama un pasillo, y es por donde están entrando las borrascas una tras otra".

En esta línea, se espera que el temporal de idas y venidas con vientos dure hasta aproximadamente mediados de febrero.

El tiempo en Alicante

La jornada avanza con un cielo nuboso casi de principio a fin, y el cambio se nota sobre todo desde el mediodía, cuando puede aparecer lluvia débil a ratos; el ambiente se mantiene relativamente suave, con mínima en torno a 8 grados y una máxima cercana a 17, mientras el viento gana presencia con componente del oeste y suroeste, dejando una tarde algo más movida en la calle.

El tiempo en Elche

Entre nubes y claros iniciales, el día se va cargando de nubosidad y deja margen a alguna precipitación ligera a partir de la tarde, más bien puntual; el termómetro sube con facilidad hasta rondar 17 grados, pero la mañana arranca fresca, cerca de 5, con un viento de suroeste moderado que puede notarse en zonas abiertas.

El tiempo en Benidorm

El cielo se presenta más cerrado que en el sur de la provincia y, conforme avance la tarde, aumenta la opción de lloviznas; el mercurio se mueve en valores templados, con una máxima alrededor de 15 grados y mínima próxima a 10, y el viento de suroeste sopla con cierta constancia, lo que puede dar una sensación más desapacible junto al mar.

El tiempo en Elda

En el interior, el día arranca con ambiente frío y va ganando nubosidad hasta dejar un escenario de cielo cubierto a ratos, con posibilidad de lluvia débil durante la tarde; las temperaturas se quedarán contenidas, entre 4 y 14 grados, y el viento de poniente irá tomando protagonismo, especialmente en las horas centrales.

El tiempo en Torrevieja

Predomina un cielo nuboso pero con poca amenaza de agua, y si cae algo será muy puntual y discreto; el tramo más agradable llega a mediodía, con máximas cercanas a 16 grados, mientras la madrugada y la primera hora se mueven alrededor de 8, con viento de oeste que puede incomodar en el paseo marítimo.

El tiempo en Orihuela

La sensación del día será de cielo encapotado y ambiente fresco a primera hora, con opción de lluvia débil en la segunda mitad de la jornada; la temperatura oscilará entre 5 y 17 grados, y el viento de suroeste, sin grandes excesos, acompañará el tramo central del día.

El tiempo en Alcoy

La nubosidad se impone y, a partir del mediodía, el municipio queda más expuesto a chubascos débiles, con un ambiente claramente más fresco que en la costa; se esperan valores entre 5 y 13 grados, y el viento puede hacerse notar en cotas altas y calles abiertas, reforzando la sensación de frío.

El tiempo en Dénia

El día se mueve entre intervalos de nubes y ratos más cerrados, con mayor probabilidad de lluvia escasa durante la tarde; las temperaturas suben hasta rondar 16 grados tras una mañana fresca, cerca de 6, y el viento del sur aporta un punto de humedad que puede dejar una sensación algo más pesada en la costa.