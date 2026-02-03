Tráfico en Alicante hoy: retenciones y varios accidentes en carreteras secundarias
La N-332 a la altura de Torrevieja vuelve a concentrar los mayores problemas, mientras varios accidentes y obras en la A-7 y la AP-7 condicionan la circulación en distintos puntos de la provincia
La provincia de Alicante registra este martes 3 de febrero de 2026 una mañana marcada por incidencias en carreteras y varios puntos con circulación condicionada. Entre los avisos activos destacan retenciones en la N-332 a la altura de Torrevieja, además de accidentes en vías secundarias de la Marina Alta y l’Alacantí y obras con cortes parciales en autovías y autopistas.
Atascos en la N-332 en Torrevieja
El mayor problema de la jornada se concentra en la N-332 en Torrevieja, donde desde primera hora se mantiene una retención por congestión entre los kilómetros 54 y 58, en ambos sentidos, con circulación irregular. A este escenario se suma una incidencia por obras en la mediana, que mantiene cerrado el carril izquierdo en sentido decreciente entre los kilómetros 53,9 y 52,9, una combinación que puede agravar los tiempos de paso por el tramo.
Accidentes en Benigembla, Xixona, Altea la Vella y Crevillent
La jornada incluye varios avisos por obstáculo fijo a causa de accidentes en distintos puntos de la provincia:
- CV-720 (Benigembla): accidente en el km 33,201, sentido decreciente.
- CV-800 (Xixona): accidente en el km 13,945, sentido decreciente.
- CV-755 (Altea la Vella): accidente en el km 19,874, sentido decreciente.
- N-340 (Crevillent): accidente en el km 708,749, sentido creciente.
En estos tramos se recomienda circular con especial precaución y estar atento a posibles retenciones puntuales o estrechamientos.
Obras en la A-7 y restricciones en la AP-7
En la A-7, Tráfico informa de obras en el tramo de Boqueres–El Moralet, con el arcén cerrado en sentido creciente, además de trabajos en Castalla, donde se encuentra cerrado el carril izquierdo también en sentido creciente, con horario previsto hasta las 14:30 horas.
La AP-7 presenta varias incidencias por obras: en el túnel de Pilar de la Horadada, con el carril izquierdo cerrado en sentido decreciente, y en el tramo Almoradí–Rojales, con el carril izquierdo cerrado en sentido creciente hasta las 16:00 horas. También hay trabajos en el entorno de L’Olla y Calp, con cierres de carril en el túnel y en la calzada.
Obstáculos fijos en El Altet, Benidorm, Sax y otras vías
Además de los accidentes y las obras, figuran obstáculos fijos en carreteras como la N-332 en El Altet (en ambos sentidos, con avisos separados), la CV-70 en Benidorm, la CV-830 en Sax, la A-7 en Orito (con incidencias en ambos sentidos), la A-7 en Alcoy, y varias carreteras autonómicas en puntos como La Estación, Aspe, Benejúzar o Callosa d’en Sarrià.
Cortes totales que siguen activos
Se mantiene, además, el corte total por obras en la salida de la A-7 a la altura de El Realengo, una incidencia de nivel rojo con previsión de continuidad hasta mayo de 2026. También sigue activo el corte total en la CV-868 en Parroquia de la Matanza, con circulación interrumpida en ambos sentidos.
Recomendación: si vas a circular por la N-332 en Torrevieja o por carreteras secundarias con accidentes, conviene anticipar tiempos, buscar rutas alternativas cuando sea posible y extremar la precaución en tramos con carril cerrado o circulación irregular.
