El Gran Wyoming, sobre el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante: "Los tienen cuadrados"

Alicante ha saltado al prime time y no por algo positivo. El Gran Wyoming dedicó parte de su monólogo en "El Intermedio" (laSexta) a un "nuevo fenómeno político" al que bautizó como "elmedatodolomismo", una forma de hacer (y deshacer) que, según él, tiene incluso su propia "escuela". "Diría que es una escuela de calor porque todo se la suda", remató, antes de aterrizar en el caso que ha sacudido la política local y que INFORMACIÓN reveló en exclusiva: la polémica adjudicación de viviendas públicas en Alicante.

Wyoming fue directo al grano: "La exconcejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, ha tenido que dimitir por haberse adjudicado una vivienda pública por la patilla", dijo, marcando el tono de una intervención que alternó datos con dardos. Para situar la escena, subrayó la paradoja que, en su relato, lo hace todo más sangrante: "Alicante llevaba 20 años sin construir una sola vivienda pública, hasta que empezó a desarrollarse el Residencial Les Naus en una de las zonas, por cierto, más pijas de la ciudad".

Monólogo del Gran Wyoming sobre la adjudicación de viviendas en Alicante

A partir de ahí, el chascarrillo se encadenó casi solo. Wyoming contó que, según su versión, el promotor adjudicó "algunos pisos sin publicitar la oferta a la ciudadanía" y que entre los beneficiados de esos 140 pisos de protección oficial había "algunas de las mejores familias de Alicante". Y ahí soltó una de las frases más comentadas de su monólogo: "Sí, dicen que siempre es bueno conocer a tus vecinos. Pero es que estos se conocen todos de encontrarse por los pasillos del Ayuntamiento".

El remate llegó cuando se refirió a lo que ha ocurrido después de la polémica: dejan el cargo… pero no el piso. Wyoming lo presentó con ironía de manual: la decisión le parecía "razonable" porque "en el Ayuntamiento tenían trabajo, pero ahora tienen un piso que vale el doble de lo que les costó porque la otra mitad se pagó con impuestos".

Gran Wyoming: "Absoluto desprecio por la ciudadanía"

El tono subió un peldaño al pasar del chiste al juicio político: "Lo que han hecho estos cargos supone un absoluto desprecio por la ciudadanía y denota prácticas de quien se cree impune", afirmó, para rematar con otra imagen clásica: "están acostumbrados a convertir lo público en su cortijo". Y, cuando habló de la denuncia anunciada desde la oposición y del riesgo de que "se quede en nada", cerró con el golpe final: "Otros dirán que los tienen cuadrados y eso es cierto. En este caso, 90 metros útiles".