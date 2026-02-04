Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 800 profesores de Alicante están sin cobrar por su trabajo en los tribunales de oposición de 2024 y 2025

La conselleria justifica que los pagos se vieron interrumpidos por el cierre de la caja en diciembre y que se reanudarán de forma "inminente"

Alex Domínguez

A. Fajardo

A. Fajardo

Más de 800 profesores de la provincia de Alicante están sin cobrar los complementos por haber formado parte de los tribunales de oposición de los dos últimos años. El sindicato mayoritario del profesorado, el STEPV, ha denunciado el incumplimiento del calendario y la previsión del pago de los tribunales de oposiciones del cuerpo de Maestros de 2024 y que muchos de ellos todavía no han recibido la actualización de los gastos según el acuerdo firmado y, por tanto, tampoco se ha empezado a liquidar el pago de los tribunales de Secundaria y otros cuerpos de 2025.

Del primer grupo habrían cobrado en la provincia un tercio de 755, es decir, unos 238, mientras que del segundo grupo estarían sin percibir sus retribuciones unas 545 personas. El departamento de Carmen Ortí ha confirmado a INFORMACIÓN que antes de Navidad se hizo una buena parte de esos pagos, pero se vieron interrumpidos por el cierre de la caja a mediados de diciembre. Esta caja aún no se ha abierto, pero, según la conselleria, su apertura "es inminente, y a partir de ese momento se completará el pago del resto de tribunales".

Docentes a la espera de examinarse en unas oposiciones en Alicante / Alex Domínguez

A este problema se suman otros docentes. Las personas que están cubriendo sustituciones de plazas subvencionadas con Fondos Europeos tampoco han cobrado su nómina. En la provincia hay unos 13 afectados. Este conflicto ya se detectó en diciembre y afectó a centenares de trabajadores de Valencia y Castellón, salpicando, como esta vez, a una minoría de interinos de Alicante. Según Educación, el retraso se ha originado por un cambio de partida presupuestaria que se ha solventado de manera "inmediata".

Otros problemas

No obstante, el STEPV también ha advertido de impagos desde 2023, como es el caso de las dietas de las asesorías digitales que restan por abonar y que el sindicato ha reclamado formalmente en multitud de ocasiones. Otra cuestión que está pendiente de aplicar en las nóminas, según la misma organización, es el complemento de la brecha salarial , que acumula también varios años de atrasos, pero que no se abona. También critican que no se haya aplicado acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana que compensaba los trienios y sexenios no percibidos por el profesorado en prácticas del curso 2019/2020.

