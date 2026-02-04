Un accidente en la A-70 dispara las retenciones hacia Alicante y complica los accesos desde Elche

El tráfico en la provincia de Alicante vuelve a arrancar con complicaciones este miércoles 4 de febrero según el último parte de la Dirección General de Tráfico. La incidencia más destacada de la mañana se concentra en la A-70, donde un accidente ha provocado retenciones y circulación irregular en sentido decreciente de la kilometración, en el tramo que va desde Altabix (km 34) hasta Bacarot (km 26), uno de los corredores más sensibles por conectar el entorno de Elche con los accesos a Alicante y los enlaces hacia la costa. En la zona del siniestro, además, se mantiene un obstáculo fijo por accidente en Bacarot con carril izquierdo cerrado, lo que agrava el embudo en plena franja de desplazamientos laborales.

A este episodio en la A-70 se suman otros accidentes repartidos por la red principal. En la A-31, se ha notificado un obstáculo fijo por accidente en Rebolledo (km 230) en sentido creciente de la kilometración, mientras que en la N-340 hay incidencias por accidente tanto a la altura del Pla de Sant Josep (km 716) como en el entorno de Alcoy (km 796), dos puntos que suelen registrar complicaciones cuando se reduce la capacidad de la vía o se producen paradas intermitentes.

Obras que obligan a extremar la precaución

Además de los siniestros, el parte de la jornada incluye una combinación de obras y obstáculos fijos que obliga a extremar la precaución. En Alicante ciudad y su área metropolitana se ha comunicado un obstáculo fijo en la N-332 (km 105,952), mientras que en la zona de Santa Faz en Alicante aparece otra incidencia en la A-70 (km 12,858) en sentido creciente. En la A-31, también se ha señalado un obstáculo fijo en Fontcalent (km 233,963), uno de los entornos donde confluyen accesos y enlaces y donde cualquier incidencia suele traducirse en frenazos.

Las obras añaden otra capa de complicación, con actuaciones concentradas en distintos ejes. En la A-70 (Bacarot) se mantiene un aviso por trabajos en la entrada de la autovía (km 26) en ambos sentidos, con estrechamiento del carril derecho y horario que se prolonga hasta la madrugada del día siguiente. A la vez, hay cortes móviles en la A-77a entre Fontcalent y San Vicente del Raspeig, y otro en la propia A-70 a la altura de Sant Joan d’Alacant, también con carácter temporal. En la A-31, se ha comunicado una zona de obras en el entorno de Alicante entre los kilómetros 238,7 y 239,7, con carril derecho cerrado, lo que puede generar retenciones puntuales si coincide con picos de circulación.

Más incidencias en el tráfico hoy

Fuera del área metropolitana, el mapa de incidencias se extiende por la provincia con obstáculos fijos en la AP-7 (Rojales) y en la N-332 (Guardamar del Segura), además de avisos en carreteras secundarias. También figuran obras en la N-340 (Muro de Alcoy) en un puente con carril derecho cerrado y una incidencia en la AP-7 en el entorno de l’Alfàs del Pi con arcén cerrado en sentido hacia Valencia. En la A-7, además de obstáculos fijos a la altura de Raiguero de Bonanza y Turballos, se repiten avisos por obras en el tramo de Moralet y en el entorno de Castalla, con cierres de carril y afectación horaria.

Con este escenario, la recomendación para quienes tengan que moverse esta mañana por los accesos a Alicante es anticipar el viaje y, si es posible, evitar la A-70 en el tramo Altabix–Bacarot mientras se mantenga la incidencia principal, buscando itinerarios alternativos según destino. En vías afectadas por carriles cerrados o estrechamientos, Tráfico insiste en reducir la velocidad, respetar la señalización temporal de obra y mantener la distancia de seguridad para evitar alcances que multipliquen el atasco.