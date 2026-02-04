Sanidad
Alicante reafirma su compromiso en la lucha contra el cáncer
El vicealcalde, Manuel Villar, resalta en la conmemoración del día internacional contra la enfermedad la importancia de los fondos para la prevención, el diagnóstico temprano y la investigación
El Ayuntamiento de Alicante ha reafirmado este miércoles su compromiso en la lucha contra el cáncer en el acto celebrado en el hall del edificio consistorial para conmemorar el día internacional de la enfermedad.
En el acto conmemorativo han participado el vicealcalde, Manuel Villar, y varios miembros de la Corporación Municipal, así como integrantes de la Asociación Española contra el Cáncer, que han leído un manifiesto y han desplegado una pancarta conmemorativa.
Escuchar
"Cuando hablamos de cáncer, hablamos de cifras, de investigación, de tratamientos, pero sobre todo hablamos de personas, porque no solo se trata de atender, sino de cuidar y escuchar a cada paciente y de reconocer el valor del acompañamiento emocional y el papel de los cuidadores”, ha destacado Villar.
El vicealcalde ha defendido la importancia de que las administraciones “promuevan medidas y destinen fondos para incidir en las tres patas fundamentales de la lucha contra el cáncer: la prevención, el diagnóstico temprano y la investigación para el desarrollo de tratamientos más eficaces”.
Humanización
La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado en esta efemérides una iniciativa nacional centrada en la humanización de la atención oncológica.
Esta propuesta busca transformar los entornos asistenciales para que sean más accesibles y sitúen el cuidado psicológico, social y físico como ejes esenciales de la salud, reforzando la participación activa de pacientes y el apoyo a los profesionales sanitarios.
