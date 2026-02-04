Los anuncios para vender pisos protegidos en Alicante por más de 400.000 euros desaparecen de la web

Hasta 450.000 euros por un piso "rebajado" en el polémico residencial Les Naus de Alicante. Es lo que pedían diversas agencias inmobiliarias por hacerse con una vivienda en la promoción protegida de la que han resultado adjudicatarios la exconcejala de Urbanismo, tres familiares de la jefa de Contratación del Ayuntamiento, un arquitecto municipal, y una pareja de funcionarios (uno autonómico y otra municipal) en la que el técnico de la Generalitat validó documentación falseada de su esposa; entre otros. Ahora, después de que INFORMACIÓN destapara la polémica entorno al bloque, los anuncios han desaparecido de la web.

Si se trata de acceder a alguno de los enlaces que, hasta ahora, detallaban las características de las distintas viviendas a la venta, la página redirecciona al usuario hacia un solo mensaje: "Ponte en contacto con la agencia, esta propiedad ya no está disponible". Ni rastro de las imágenes, del número de habitaciones, de los servicios de la urbanización (que van desde pista de pádel a piscina) ni, por supuesto, del precio, que llegó a ser de 520.000 euros en algunos portales.

"El piso me lo enseñó un vecino de la dueña: 465.000 euros, de los que 235.000 en negro" Clienta interesada en la promoción

Algunas de las operaciones de compraventa traspasaron la pantalla y se materializaron en conversaciones con las agencias encargadas de la promoción de las viviendas. "El piso me lo enseñó un vecino de la dueña: eran 465.000 euros, 235.000 en negro", relataba a este diario una interesada en comprar uno de los inmuebles anunciados en la polémica promoción. "La inmibiliario me dijo que tenía que pagar 227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro. Le volví a preguntar y me respondió que si yo sabía dónde vivíamos y que esto era España", relata otro interesado que se puso en contacto con uno de los anuncios.

Las viviendas, al detalle

En concreto, este diario detectó hasta tres inmuebles diferentes en venta por un precio superior al tope fijado por la Generalitat, de en torno a 230.000 euros. Una de ellas, un segundo, de tres habitaciones, dos baños y un aseo, con 88 metros útiles y 100 construidos, se llegó a poner a la venta en 520.000 euros, aunque la última oferta conocida se redujo hasta los 450.000 euros. En la oferta, ya retirada del portal, se resaltaba que estaba ubicada "en una de las zonas más cotizadas y exclusivas" de Alicante. "Este imponente piso de 100 metros cuadrados te ofrece una calidad de vida excepcional en un entorno de lujo. Un hogar pensado para quienes buscar lo mejor", recogía la oferta de este piso. Sobre las dependencias, del salón se decía que era "amplio, con ventanales que bañan de luz natural todo el espacio", mientras que de la terraza se contaba que era un "oasis para relajarte mientras disfrutas de las vistas y el clima mediterráneo".

Algunas viviendas llegaron a superar el precio de venta de 500.000 euros, ofertándose después por unos "rebajados" 450.000

Otro piso, un quinto, de tres habitaciones y dos baños, con 80 metros construidos, se vendía en 411.900 euros. Este anuncio ha estado visible en el portal web de la inmobiliaria tras saltar el escándalo, aunque ha sido finalmente retirado. Este lunes aseguraban desde la empresa, tras la consulta de dos interesados, que se trataba de "una VPO que ya no está disponible" debido a unos supuestos "problemas familiares" del propietario, por lo que en breve iban a quitar el anuncio. En la ficha descriptiva del inmueble se indicaba que la vivienda "se encuentra en inmejorable estado (a estrenar)" y se adjuntaban varias imágenes de la misma, eso sí, con el fondo pixelado en aquellas que permitían reconocer la ubicación de la urbanización.

Por último, se ofrecía una tercera propiedad, también en un portal inmobiliario, de tres habitaciones y dos baños, sobre una superficie útil de 90 metros cuadrados "de elegancia y funcionalidad". Se trata de un cuarto, con "magníficas vistas en un complejo residencial premium", con un precio de venta al público de 450.000 euros. En la oferta, el piso se publicita como: "Exclusiva vivienda VPO en urbanización de alto nivel". Añadiendo que debe ser para "primera vivienda". La oferta presumía de ser la de "un hogar con estilo, confort y servicios de alto nivel", recalcando que es "muy luminoso".

La conselleria, atenta

Ante esta situación, la consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado que la Generalitat tiene intención de ejercer el derecho de retracto en caso de compraventa, pudiendo adjudicarse la vivienda por el precio marcado. En relación con la venta, la dirigente popular aclaró que, para que el dueño de un piso pueda vender una VPP, debe pedir autorización a la Conselleria. "Si un propietario solicita vender su vivienda, primero debe contar con nuestra autorización, y en segundo lugar, como administración, tenemos la opción de ejercer el derecho de retracto", indicó.

Además, resaltó que cualquier venta debe realizarse bajo los requisitos establecidos, garantizando que la vivienda se venda al mismo precio que se pagó en su momento y que el comprador cumpla con las condiciones para acceder a una VPP. La consellera enfatizó que no se ha recibido ninguna otra solicitud de venta, y subrayó que "la Generalitat no puede estar pendiente de los portales inmobiliarios".